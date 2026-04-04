“Vamos conversar”, diz Alysson sobre ida de Renan Biths à campanha

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O prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, comentou neste sábado (4) sobre a possível saída do secretário municipal de Saúde e de Articulação Política, Renan Biths, para se dedicar integralmente à coordenação da campanha de Tião Bocalom (PSDB) ao Governo do Estado.

Alysson elogiou o desempenho do secretário à frente da pasta da saúde e reforçou a confiança que a gestão deposita em seu trabalho.

“O secretário Renan também faz um excelente trabalho na saúde, a gente sabe que a saúde sempre tem que ter esse olhar humanitário, de ir na ponta, ele tem feito tudo isso e tem toda a confiança da nossa gestão”, pontuou.

Apesar da sinalização de mudança, Alysson ressaltou que a decisão final será tomada após diálogos com o grupo político e com o próprio Bocalom. Ele lembrou que o prazo legal para desincompatibilização e ajustes na equipe de campanha ainda permite uma análise detalhada para definir a melhor estratégia para o pleito de 2026.

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“Nós vamos conversar porque também a gente tem um grupo que vai acompanhar dentro das articulações necessárias para a campanha, que ainda tem um tempo até lá, nós temos até três meses para tudo isso acontecer e até lá a gente vai estudar qual o melhor formato junto com o prefeito Tião Bocalom pra gente ter essa melhor equipe, pra fazer as melhores alianças pra chegar no propósito que é ganhar as próximas eleições”, concluiu.

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