Vasco x São Paulo onde assistir e escalações oficiais hoje (18)

Vai começar! Saiba onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo no Prime Video e veja as escalações de Renato Gaúcho e Roger Machado.

O Caldeirão de São Januário será o palco de um dos confrontos mais aguardados da rodada do Brasileirão neste sábado (18). A partir das 18h30 (horário de Brasília), Vasco e São Paulo medem forças em um jogo que promete mexer com a parte de cima da tabela. A grande dúvida dos torcedores, que já buscam em massa vasco x sao paulo onde assistir, é como as equipes se adaptaram aos desfalques cruciais por suspensão e lesão.

Enquanto o Cruzmaltino aposta no retorno de seus titulares após poupá-los no meio de semana, o Tricolor Paulista tenta superar uma “lista de baixas” que atinge diretamente o setor defensivo e o meio-campo.

Onde assistir Vasco x São Paulo ao vivo hoje

A partida deste sábado terá transmissão exclusiva em ambiente digital, sem exibição na TV aberta ou Premiere:

Prime Video: Streaming exclusivo para assinantes em todo o Brasil.

Horário: 18h30 (de Brasília).

Local: Estádio de São Januário, Rio de Janeiro.

Prováveis Escalações: Mudanças de peso

Vasco da Gama: Renato Gaúcho deve promover o retorno da “força máxima” após rodar o elenco contra o Audax Italiano. A única ausência confirmada é o zagueiro Saldivia, suspenso. Robert Renan deve assumir a titularidade na zaga.

Provável Vasco: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros, Tchê Tchê, Thiago Mendes e Rojas; Andrés Gómez e David.

São Paulo: Roger Machado vive um dilema tático. Sem Lucas Ramon e Rafael Toloi (suspensos), além da grave lesão de Marco Antônio no meio-campo, o time precisará de improvisação ou a entrada de Dória na zaga.

Provável São Paulo: Rafael; Cédric, Alan Franco, Sabino (ou Dória) e Enzo Díaz; Danielzinho e Bobadilla; Artur, Luciano e Lucca; Calleri.

Equipe de Arbitragem

A CBF escalou um trio experiente para o duelo em solo carioca:

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Bruno Boschilia (PR) e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Fonte: Redação Esportiva