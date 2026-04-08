Zelda e Red Dead 2 lideram os melhores jogos AAA da década

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O que define um jogo como AAA? Além dos orçamentos milionários, é a escala. São obras que levam anos para serem concluídas por equipes de centenas de pessoas. Nesta lista, baseada na média de avaliações do Metacritic, selecionamos as experiências que alcançaram a perfeição técnica e narrativa.

O Top 10 Histórico

Confira os jogos que atingiram o status de lendas modernas:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild [97] – O marco que reinventou o mundo aberto. Red Dead Redemption 2 [97] – A obra-prima técnica e narrativa da Rockstar Games. Super Mario Odyssey [97] – Pura criatividade em plataforma 3D. Elden Ring [96] – O desafio “Souls” elevado ao mundo aberto épico. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom [96] – Engenharia e física levadas ao limite no Switch.

Com informações do TechTudo.

Astro Bot [94] – O grande Jogo do Ano de 2024, celebrando a história da Sony. God of War (2018) [94] – O retorno triunfal e maduro de Kratos. Metroid Prime Remastered [94] – Um clássico revitalizado com maestria técnica. God of War: Ragnarök [94] – O encerramento épico da saga nórdica. The Last of Us Part II [93] – Um soco no estômago narrativo e técnico.

Destaques da Lista

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Lançado em 2017, ele ainda dita as regras de como um mundo aberto deve ser explorado. Sua sequência, Tears of the Kingdom, também figura no topo, sendo agora um dos títulos de peso para quem adquire o novo Nintendo Switch 2.

Elden Ring

A colaboração entre Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin criou uma mitologia densa e um gameplay desafiador que conquistou milhões. O jogo deve ganhar uma versão Tarnished Edition para o sucessor do Switch ainda em 2026.

Astro Bot

A prova de que um jogo não precisa de “hiper-realismo” para ser AAA. Com mecânicas inovadoras e uso total do DualSense no PS5, Astro Bot provou seu valor como Jogo do Ano.