Chaiany reencontrou a filha e comentou beijo em Marciele no BBB

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Recém-saída da casa mais vigiada do Brasil, Chaiany ainda está em “estado de choque” com o carinho do público. Em entrevista recente, a brasiliense comentou que sua prioridade absoluta foi o reencontro com a pequena Lara, sua filha, que viajou ao Rio de Janeiro especialmente para abraçar a mãe após meses de confinamento.

“Você ganhou o Brasil”

O reencontro foi marcado por frases emocionantes. Segundo Chaiany, a filha a consolou pela falta do prêmio milionário com uma frase marcante: “Você não ganhou o ‘BBB’, mas ganhou o Brasil”.

Saúde da filha: Chaiany reforçou que Lara, que convive com hidronefrose renal (funciona apenas com um rim), está bem e seguirá em acompanhamento médico até os 22 anos.

Maternidade Solo: A ex-sister destacou a importância de seus pais na criação da menina e afirmou que agora seu foco é trabalhar para dar o melhor suporte financeiro a eles.

Com informações de O Globo.

Romance e Beijos na Casa

Questionada sobre os envolvimentos no reality, Chaiany foi direta:

Babu Santana: Embora o ator tenha demonstrado interesse, ela descartou qualquer romance. “Minha admiração foi só como pessoa. Está repreendido”, brincou.

Marciele: Sobre o beijo que paralisou as festas, ela não fugiu da resposta. “Eu gostei dela. Ela me beijou… ela cutucou, agora que aguente! Eu já tinha ficado com mulheres aqui fora”.

Fake News e o Sonho do “Golzinho”

Chaiany também aproveitou para rebater os boatos de que teria “inventado” uma vida humilde para ganhar o público. Ela garantiu que sua história é real e que não pretende ficar implorando por crédito.

“Minha vida e minha história são muito reais. O jogo acabou, vida que segue”, disparou.

Quanto ao futuro, ela se mostra conectada com suas raízes. Mesmo com a fama, o maior desejo material de Chaiany permanece o mesmo: comprar um Volkswagen Gol rebaixado. “É meu sonho, nada mudou para mim”, finalizou a influenciadora, que agora planeja aprender a dominar as redes sociais para se aproximar ainda mais dos seguidores.