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Um relato de fé em meio ao caos emocionou internautas neste domingo (12). Rogério Alves, pai do cantor MC Gui, compartilhou imagens impressionantes do interior de sua residência, na Zona Leste de São Paulo, após o controle do incêndio que atingiu o imóvel pela manhã. Em um cenário dominado por fuligem e estruturas retorcidas, um “cantinho da fé” permaneceu completamente preservado.

No vídeo gravado logo após a saída do Corpo de Bombeiros, Rogério exibiu um aparador onde repousavam uma Bíblia aberta, imagens de Nossa Senhora Aparecida, uma réplica do Templo de Salomão e fotografias da família. Surpreendentemente, nenhum desses itens apresentava marcas de queimadura ou danos causados pelo calor intenso que derreteu outros objetos na mesma área.

Livramento e Gratidão

Visivelmente abalado, o pai do funkeiro destacou que o desfecho poderia ter sido trágico. Rogério e sua esposa, Claudia Baronesa, não estavam no local no momento exato em que as chamas ganharam força. “Era para eu estar morto essa hora. Deus é bom demais. A casa está torrada, mas isso aqui está intacto”, afirmou no registro, pedindo aos seguidores que “acreditem em Deus”.

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A preservação da Bíblia e dos objetos religiosos em um incêndio de grandes proporções foi rapidamente interpretada por admiradores da família como um sinal de proteção divina.

Investigação Técnica

Apesar da comoção gerada pelo vídeo, o trabalho das autoridades prossegue para identificar as causas reais do incidente. A principal linha de investigação da perícia técnica trabalha com a hipótese de que o carregador de uma moto elétrica, que estaria conectado à tomada na garagem, sofreu um superaquecimento, dando início às chamas.

MC Gui e o pai reforçaram que, embora os prejuízos materiais e o trauma psicológico sejam significativos, o foco agora é a recuperação e o agradecimento pelo fato de todos estarem fisicamente bem. O laudo final da perícia deve ser emitido nos próximos dias para confirmar a origem técnica do fogo.

Veja o vídeo: