Veja como foi o pouso da Artemis II após jornada espacial de 10 dias

As imagens mostram o momento exato em que a espaçonave toca a água

O retorno dos astronautas da missão Artemis II foi acompanhado ao vivo nesta sexta-feira (10), em transmissão oficial da NASA. Após 10 dias em órbita, a cápsula Orion concluiu sua jornada espacial com um pouso seguro no Oceano Pacífico.

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As imagens mostram o momento exato em que a espaçonave toca a água, às 21h07 (horário de Brasília), marcando o fim da missão. A operação foi acompanhada por equipes de resgate posicionadas na região, garantindo a segurança dos tripulantes.

A missão Artemis II é mais um passo importante no programa de exploração lunar, que busca levar humanos novamente à Lua e preparar futuras viagens mais longas no espaço. Assista ao momento do pouso: