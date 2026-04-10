10/04/2026
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Veja: Estudantes ocupam centro de Rio Branco em caminhada pela paz

Programa "Escola que Protege" busca inserir práticas de cultura de paz no cotidiano das unidades de ensino.

Por Fhagner Soares, ContilNet 10/04/2026
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Veja: Estudantes ocupam centro de Rio Branco em caminhada pela paz
Cartazes confeccionados pelos próprios estudantes pedem fim do bullying e cyberbullying/ Foto: Mardilson Gomes/SEE
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A manhã desta sexta-feira (10) transformou o Centro de Rio Branco em um cenário de mobilização social. Cerca de mil estudantes da rede pública de ensino realizaram a Caminhada pela Paz, ato que marcou o encerramento da Semana Nacional de Convivência Escolar no Acre. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), levou para as ruas as discussões iniciadas em sala de aula desde a última segunda-feira (6).

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O percurso teve início na Praça da Revolução, atravessou a Ponte Juscelino Kubitschek e culminou em frente ao Palácio Rio Branco. Participaram alunos de instituições tradicionais como o Colégio Acreano, Barão de Rio Branco (Cerb), José Rodrigues Leite, Colégio Militar D. Pedro II e Escola Presbiteriana João Calvino.

Veja: Estudantes ocupam centro de Rio Branco em caminhada pela paz

Estudantes cruzam a ponte Juscelino Kubitschek em mobilização pela paz nas escolas/ Foto: Mardilson Gomes/SEE

Cultura de Paz no Cotidiano

Mais do que um ato simbólico, a caminhada coroou uma série de atividades práticas, incluindo concursos de poesia e palestras focadas em temas sensíveis como bullying e cyberbullying. Segundo Milla Almeida, chefe do Departamento de Segurança Escolar, a ação é parte do programa federal “Escola que Protege”. “Estamos trazendo uma rede de proteção e inserindo um conjunto de ações no cotidiano das escolas para dizer não à violência”, explicou.

Veja: Estudantes ocupam centro de Rio Branco em caminhada pela paz

Ato reuniu cerca de mil alunos de cinco escolas da rede pública em Rio Branco/ Foto: Mardilson Gomes/SEE

Para o corpo docente, o impacto foi imediato. A professora Aeolane Coelho Souza, do Colégio Militar, ressaltou o engajamento dos jovens. “As atividades foram práticas e os alunos se envolveram bastante. Foi muito gratificante para a escola”, disse.

Protagonismo Juvenil

Quem esteve na linha de frente foram os próprios estudantes. Gustavo Hendrick, da Escola José Rodrigues Leite, destacou que o aprendizado sobre o respeito mútuo é a maior lição. “A gente aprendeu sobre cyberbullying e que precisamos ter boa convivência”, afirmou. Já Roany Matos, do Colégio Militar, lembrou que a confecção de cartazes e as palestras ajudaram a materializar o pedido de conscientização da comunidade escolar.

Veja: Estudantes ocupam centro de Rio Branco em caminhada pela paz

Caminhada encerra programação nacional focada na convivência escolar e segurança/ Foto: Mardilson Gomes/SEE

A mobilização também atraiu as famílias. Rogério Maia, pai de um aluno do João Calvino, fez questão de acompanhar o ato. “Essa caminhada mostra à sociedade que o combate à violência é importante e que os jovens devem estar envolvidos na busca pela paz”, concluiu.

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