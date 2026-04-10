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A manhã desta sexta-feira (10) transformou o Centro de Rio Branco em um cenário de mobilização social. Cerca de mil estudantes da rede pública de ensino realizaram a Caminhada pela Paz, ato que marcou o encerramento da Semana Nacional de Convivência Escolar no Acre. A iniciativa, coordenada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE) em parceria com o Ministério da Educação (MEC), levou para as ruas as discussões iniciadas em sala de aula desde a última segunda-feira (6).

O percurso teve início na Praça da Revolução, atravessou a Ponte Juscelino Kubitschek e culminou em frente ao Palácio Rio Branco. Participaram alunos de instituições tradicionais como o Colégio Acreano, Barão de Rio Branco (Cerb), José Rodrigues Leite, Colégio Militar D. Pedro II e Escola Presbiteriana João Calvino.

Cultura de Paz no Cotidiano

Mais do que um ato simbólico, a caminhada coroou uma série de atividades práticas, incluindo concursos de poesia e palestras focadas em temas sensíveis como bullying e cyberbullying. Segundo Milla Almeida, chefe do Departamento de Segurança Escolar, a ação é parte do programa federal “Escola que Protege”. “Estamos trazendo uma rede de proteção e inserindo um conjunto de ações no cotidiano das escolas para dizer não à violência”, explicou.

Para o corpo docente, o impacto foi imediato. A professora Aeolane Coelho Souza, do Colégio Militar, ressaltou o engajamento dos jovens. “As atividades foram práticas e os alunos se envolveram bastante. Foi muito gratificante para a escola”, disse.

Protagonismo Juvenil

Quem esteve na linha de frente foram os próprios estudantes. Gustavo Hendrick, da Escola José Rodrigues Leite, destacou que o aprendizado sobre o respeito mútuo é a maior lição. “A gente aprendeu sobre cyberbullying e que precisamos ter boa convivência”, afirmou. Já Roany Matos, do Colégio Militar, lembrou que a confecção de cartazes e as palestras ajudaram a materializar o pedido de conscientização da comunidade escolar.

A mobilização também atraiu as famílias. Rogério Maia, pai de um aluno do João Calvino, fez questão de acompanhar o ato. “Essa caminhada mostra à sociedade que o combate à violência é importante e que os jovens devem estar envolvidos na busca pela paz”, concluiu.

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