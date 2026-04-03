05/04/2026
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Maria Gabriela E Antonia Em Emergencia Radioativa Serie Sobre A Tragedia Do Cesio 137
Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura

Quase 40 anos após o rastro de contaminação em Goiás, a série Emergência Radioativa humaniza a estatística e traz rostos para a tragédia. A produção mistura nomes fictícios com uma pesquisa histórica rigorosa para mostrar como a curiosidade sobre um “pó azul brilhante” destruiu famílias inteiras.

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O Núcleo do Ferro-Velho

  • Devair Ferreira (Real) → Enevildo (Bukassa Kabengele): O dono do ferro-velho que comprou a cápsula dos catadores Roberto e Wagner. Na vida real, Devair sobreviveu à radiação inicial, mas carregou a culpa pela contaminação de sua família.

  • Maria Gabriela (Real) → Antônia (Ana Costa): A esposa de Devair. Foi ela quem desconfiou do material e teve a coragem de levá-lo de ônibus até a Vigilância Sanitária. Sua ação evitou uma catástrofe ainda maior, mas custou sua vida.

O Símbolo da Tragédia

Com informações do Metrópoles.

  • Leide das Neves (Real) → Celeste: A menina de 6 anos que ingeriu o Césio enquanto lanchava. Leide tornou-se o rosto do acidente. Na série, a personagem Celeste recria a inocência da criança que se encantou pelo brilho letal. Ela e Maria Gabriela morreram no mesmo dia, em outubro de 1987.

Os Cientistas e a Gestão da Crise

  • Walter Mendes Ferreira (Físico) → Márcio (Johnny Massaro): O físico que primeiro mediu a radiação e deu o alerta vermelho. O personagem Márcio sintetiza o esforço técnico para conter o invisível.

  • Maria Paula Curado (Médica) → Paula: A especialista que sugeriu o isolamento dos pacientes no Estádio Olímpico, uma medida drástica mas necessária para frear a propagação em Goiânia.

  • Henrique Santillo (Governador) → Tuca Andrada: O então governador de Goiás, que precisou gerenciar o pânico da população e a pressão internacional.

O Legado de 1987

A série também homenageia figuras como José de Júlio Rozental (CNEN) e o médico Nelson Valverde, referências mundiais em radiopatologia que trabalharam no tratamento das vítimas.

O “Baile do Césio”, como ficou tristemente conhecido o período de contaminação, serve hoje como o maior estudo de caso para protocolos de segurança nuclear no planeta.

Emergencia Radioativa Maria Paula Curado Inspira A Personagem Paula Interpretada Por Clarissa Kiste

Netflix/ Ana Paula Freire/CNEN

Serie Cesio Netflix

Reprodução/Netlix/Hugo Barreto/Metrópoles

Emergencia Radioativa Entre Os Casos Mais Marcantes Esta O Da Menina Leide Das Neves De Seis Anos Na Serie A Personagem Celeste Representa Esse Episodio

Netlix/Reprodução/TV Anhanguera

Roberto Santos E Wagner Mota Pereira Foram Os Catadores Que Encontaram Maquina Com Cesio

Netflix/Reprodução/Rumos Itaú Cultural/Demian Duarte

Emergencia Radioativa Devair E Retratado Como Enevildo Interpretado Por Bukassa Kabengele

Netflix/Reprodução/TV Globo/

Emergencia Radioativa Tuca Andrada Da Vida Ao Governador Do Estado De Goias Que Na Epoca Do Acidente Tinha Henrique Santillo No Cargo

Netflix/Agência Senado

Emergencia Radioativa Antonia Interpretada Por Ana Costa Foi Inspirada Em Maria Gabriela Ferreira Esposa De Devair (1)

Netflix/Arquivo pessoal/Polícia Federal

Emergencia Radioativa Jose De Julio Rozental Da Cnen Inspira O Personagem Benny Orenstein Vivido Por Paulo Gorgulho (1)

Netflix/Reprodução/Youtube

Emergencia Radioativa Nelson Valverde E Alexandre Rodrigues Sao Representados Pelos Medicos Eduardo Antonio Saboia E Loureiro Luiz Bertazzo

Netflix/Reprodução/Gov Goiás

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