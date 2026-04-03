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Quase 40 anos após o rastro de contaminação em Goiás, a série Emergência Radioativa humaniza a estatística e traz rostos para a tragédia. A produção mistura nomes fictícios com uma pesquisa histórica rigorosa para mostrar como a curiosidade sobre um “pó azul brilhante” destruiu famílias inteiras.

O Núcleo do Ferro-Velho

Devair Ferreira (Real) → Enevildo (Bukassa Kabengele): O dono do ferro-velho que comprou a cápsula dos catadores Roberto e Wagner. Na vida real, Devair sobreviveu à radiação inicial, mas carregou a culpa pela contaminação de sua família.

Maria Gabriela (Real) → Antônia (Ana Costa): A esposa de Devair. Foi ela quem desconfiou do material e teve a coragem de levá-lo de ônibus até a Vigilância Sanitária. Sua ação evitou uma catástrofe ainda maior, mas custou sua vida.

O Símbolo da Tragédia

Com informações do Metrópoles.

Leide das Neves (Real) → Celeste: A menina de 6 anos que ingeriu o Césio enquanto lanchava. Leide tornou-se o rosto do acidente. Na série, a personagem Celeste recria a inocência da criança que se encantou pelo brilho letal. Ela e Maria Gabriela morreram no mesmo dia, em outubro de 1987.

Os Cientistas e a Gestão da Crise

Walter Mendes Ferreira (Físico) → Márcio (Johnny Massaro): O físico que primeiro mediu a radiação e deu o alerta vermelho. O personagem Márcio sintetiza o esforço técnico para conter o invisível.

Maria Paula Curado (Médica) → Paula: A especialista que sugeriu o isolamento dos pacientes no Estádio Olímpico, uma medida drástica mas necessária para frear a propagação em Goiânia.

Henrique Santillo (Governador) → Tuca Andrada: O então governador de Goiás, que precisou gerenciar o pânico da população e a pressão internacional.

O Legado de 1987

A série também homenageia figuras como José de Júlio Rozental (CNEN) e o médico Nelson Valverde, referências mundiais em radiopatologia que trabalharam no tratamento das vítimas.

O “Baile do Césio”, como ficou tristemente conhecido o período de contaminação, serve hoje como o maior estudo de caso para protocolos de segurança nuclear no planeta.