05/04/2026
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Veja galeria de fotos da transmissão de cargo na prefeitura de Rio Branco

Cerimônia marcou passagem de comando de Tião Bocalom para Alysson Bestene e foi marcada por emoção

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Foto: Juan Vicent Diaz/ContilNet
📸 Foto Destaque: Juan Vicent Diaz/ContilNet
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A manhã deste sábado (4) foi marcada por um momento simbólico e carregado de emoção em Rio Branco. Em cerimônia oficial, o prefeito Tião Bocalom transmitiu o comando da prefeitura ao vice-prefeito Alysson Bestene.

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Durante o ato, Bocalom fez um balanço da gestão, agradeceu à população e destacou a confiança no sucessor. De forma simbólica, ele entregou a chave do gabinete ao novo chefe do Executivo municipal, marcando a transição administrativa.

O momento mais marcante da solenidade veio logo após a entrega: visivelmente emocionado, Bocalom abraçou a primeira-dama Roberta Lins e chorou. “Tenho certeza de que estou deixando a Prefeitura em ótimas mãos”, declarou.

A cerimônia reuniu autoridades, servidores e convidados, registrando imagens que retratam desde os discursos até os momentos de emoção.

Confira a galeria de fotos da transmissão de cargo e os bastidores desse momento histórico na capital acreana.

 

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