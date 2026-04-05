05/04/2026
ContilPop
Chaiany é a 13ª eliminada do BBB 26 com 61,07% dos votos
Manoel Soares quebra o silêncio sobre relação com Patrícia Poeta: “Dificuldade de convivência”
Psiquiatra revela diagnóstico de transtorno bipolar de Pedro Henrique
Suposto novo amor de Ivete Sangalo é visto nos bastidores de turnê
Aos 61 anos, ator Tuca Andrada assume publicamente ser gay
Atriz Erika Januza justifica falta de figurantes em cena e gera polêmica
Conheça o filho de Patrícia Poeta que remixará Chico Buarque
Rapper 6ix9ine ganha autógrafo de Maduro durante sua prisão
Veja fotos dos personagens reais da nova série sobre Césio-137
Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

Veja o momento exato em que motorista de BMW perde o controle em Rio Branco

O flagrante foi feito pelas câmeras do programa Rio Branco Mais Segura em um trecho movimentado da via

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
Veja o momento exato em que motorista de BMW perde o controle em Rio Branco
Impacto contra poste deixou a parte frontal do veículo de luxo destruída.
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 2 minutos de leitura
🔍 Fato Checado

Uma colisão violenta envolvendo um veículo de luxo chamou a atenção na manhã deste domingo (5), na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. O acidente, registrado pelas lentes do programa “Rio Branco Mais Segura”, da Prefeitura de Rio Branco, mostra o momento exato em que o condutor de uma BMW perde o controle do automóvel e atinge um poste de iluminação pública.

📱 Participe do canal do ContilNet no Instagram
Veja o momento exato em que motorista de BMW perde o controle em Rio Branco

Estrada Dias Martins foi palco do acidente registrado na manhã deste domingo/Foto: Reprodução

Novo ângulo da colisão

As imagens permitem visualizar o desenrolar do incidente com clareza. O carro seguia pela faixa central da via quando, ao se aproximar de um dos cruzamentos, a velocidade elevada parece ter sido determinante para a perda de aderência. O veículo desgovernou-se, subiu o canteiro e chocou-se frontalmente contra a estrutura de concreto da rede elétrica.

Veja o momento exato em que motorista de BMW perde o controle em Rio Branco

Monitoramento da Prefeitura flagrou o momento exato da perda de controle do motorista/ Foto: ContilNet

Alerta no trânsito

O impacto foi considerável, mobilizando equipes de segurança da capital. Após o registro, a Prefeitura de Rio Branco aproveitou a repercussão das imagens para reiterar um posicionamento de alerta aos condutores.

LEIA TAMBÉM: 

Conteúdo da Matéria

Governo nega saída de Nayara da Secom e diz que Astério foi convidado para compor o time

Governo decreta situação de emergência em 6 cidades do Acre

Caso no Acre expõe atração por criminosos; saiba como se chama

A ação visa conscientizar os motoristas sobre os perigos do excesso de velocidade, especialmente em vias de grande fluxo como a Dias Martins, onde cruzamentos e a movimentação intensa de pedestres exigem cautela redobrada. O poste atingido deve passar por vistoria técnica para garantir a integridade da iluminação da região.

Veja o vídeo: 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2026 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, considere apoiar nosso trabalho desativando a extensão de AdBlock em seu navegador ao acessar nosso site. Isso nos ajuda a continuar oferecendo conteúdo de qualidade gratuitamente.