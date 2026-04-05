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Uma colisão violenta envolvendo um veículo de luxo chamou a atenção na manhã deste domingo (5), na Estrada Dias Martins, em Rio Branco. O acidente, registrado pelas lentes do programa “Rio Branco Mais Segura”, da Prefeitura de Rio Branco, mostra o momento exato em que o condutor de uma BMW perde o controle do automóvel e atinge um poste de iluminação pública.

Novo ângulo da colisão

As imagens permitem visualizar o desenrolar do incidente com clareza. O carro seguia pela faixa central da via quando, ao se aproximar de um dos cruzamentos, a velocidade elevada parece ter sido determinante para a perda de aderência. O veículo desgovernou-se, subiu o canteiro e chocou-se frontalmente contra a estrutura de concreto da rede elétrica.

Alerta no trânsito

O impacto foi considerável, mobilizando equipes de segurança da capital. Após o registro, a Prefeitura de Rio Branco aproveitou a repercussão das imagens para reiterar um posicionamento de alerta aos condutores.

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A ação visa conscientizar os motoristas sobre os perigos do excesso de velocidade, especialmente em vias de grande fluxo como a Dias Martins, onde cruzamentos e a movimentação intensa de pedestres exigem cautela redobrada. O poste atingido deve passar por vistoria técnica para garantir a integridade da iluminação da região.

Veja o vídeo: