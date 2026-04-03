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A madrugada desta sexta-feira (03/04) no BBB 26 foi marcada por recordações de um dos maiores ícones da música brasileira.

Enquanto as canções de Marília Mendonça ecoavam pela casa, a jornalista Ana Paula Renault decidiu compartilhar com os outros participantes uma história de bastidor que poucos conheciam: o dia em que ela e a cantora foram juntas a um boteco.

O Encontro no Elevador

De acordo com Ana Paula, a situação aconteceu de forma totalmente espontânea em um hotel em São Paulo. As duas estavam hospedadas no mesmo local e acabaram se encontrando no elevador.

“A gente se encontrou no elevador e eu falei que estava indo para um boteco tomar uma cerveja de garrafa e comer fritura. Ela foi comigo!”, relembrou a sister, arrancando sorrisos dos colegas.

“Gente como a gente”

Com informações do Metrópoles.

A revelação reforçou a imagem de simplicidade que Marília Mendonça sempre cultivou. Ana Paula destacou que a cantora não hesitou em aceitar o convite para um programa simples, longe do glamour das grandes festas, priorizando o papo furado e a gastronomia de boteco.

Repercussão nas Redes

A fala de Ana Paula rapidamente viralizou no X (antigo Twitter), com fãs da “Rainha da Sofrência” se emocionando com mais uma história que prova o carisma da artista. Para os telespectadores do BBB 26, momentos como esse humanizam o jogo e trazem uma camada de leveza necessária em meio às tensões da Semana Turbo.