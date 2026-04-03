Veja os detalhes do filho de Catra que assume legado do pai

05/04/2026
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MC Fernandinho grava audiovisual e anuncia turnê nacional em homenagem a Mr. Catra

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O legado de um dos maiores nomes da história do funk brasileiro ganha uma nova e potente voz. MC Fernandinho, um dos 32 filhos de Mr. Catra, está à frente do projeto "Baile do Catra", um audiovisual que não apenas revisita os grandes sucessos do cantor, mas também prepara o terreno para uma turnê que percorrerá os principais festivais do Brasil em 2026.
Reprodução/Instagram
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O legado de um dos maiores nomes da história do funk brasileiro ganha uma nova e potente voz. MC Fernandinho, um dos 32 filhos de Mr. Catra, está à frente do projeto “Baile do Catra”, um audiovisual que não apenas revisita os grandes sucessos do cantor, mas também prepara o terreno para uma turnê que percorrerá os principais festivais do Brasil em 2026.

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Um Encontro de Gerações

Gravado no Rio de Janeiro, o projeto conseguiu unir o “velho” e o “novo” testamento do funk. No palco, Fernandinho recebeu nomes que construíram a carreira ao lado de Catra e novos expoentes do gênero:

  • Relíquias: Valesca Popozuda, Tati Quebra Barraco e Naldo Benny.

  • Hits Atuais: Dennis DJ e Kevin O Chris.

  • Samba: Arlindinho, reforçando a veia eclética que Catra sempre possuiu.

“Cantar os sucessos do Catra é reviver a história dele, a nossa história. É mais do que um show, é uma homenagem feita com respeito e muito amor”, desabafou Fernandinho emocionando os presentes.

Com informações do Metrópoles.

Além dos Palcos: Cinema e Documentário

A preservação da memória de Wagner Domingues Costa (nome de batismo de Catra) não para na música. A família confirmou que outras duas frentes estão em desenvolvimento para os próximos anos:

  1. Documentário: Atualmente em fase de pesquisa, focado na trajetória cultural do artista.

  2. Cinebiografia: Um filme ficcional que contará a vida do cantor, desde sua banda de rock e formação em Direito até o estrelato no funk.

Estratégia Comercial

Idealizado pela Panela Produções e pela Família Sagrada Família, o “Baile do Catra” foi desenhado para ser um produto comercialmente forte. A ideia é ocupar espaços em grandes festivais como o Rock in Rio e Lollapalooza, levando a irreverência e a liberdade que foram as marcas registradas de Catra, o “Rei do Adultério”.

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