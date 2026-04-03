05/04/2026
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Veja os indícios de que Virginia e Vini Jr podem estar em crise

Virginia e Vini Jr. enfrentam crise por traição e aguardam Copa do Mundo

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Virginia Fosneca E Vini Jr
Reprodução/Instagram
⏱️ 2 minutos de leitura

O clima entre a influenciadora Virginia Fonseca e o craque Vini Jr. não é dos melhores. Segundo apurações recentes, o casal atravessa um período de instabilidade motivado por supostas conversas vazadas do jogador com outras mulheres.

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Embora Virginia já tenha tomado conhecimento dos rumores, ela optou por não reagir publicamente, mantendo uma postura de observação enquanto reside na casa do atleta em Madri.

O Fantasma de 2025

A desconfiança dos fãs não é infundada. Em 2025, o casal chegou a terminar brevemente após o vazamento de interações entre Vini Jr. e a modelo Day Magalhães. Na época, prints mostravam:

  • Reações frequentes a publicações;

  • Convites para videochamadas;

  • Sugestões de encontros presenciais.

A “Meta” da Copa do Mundo

De acordo com informações do Jornal Extra, Virginia não pretende tomar nenhuma decisão drástica agora. A influenciadora estaria disposta a aguardar o encerramento da Copa do Mundo 2026 para reavaliar se o relacionamento tem futuro. Internautas especulam que a manutenção do namoro até o mundial possa envolver questões de imagem e contratos publicitários.

Com informações do Metrópoles.

Reação do Público

Nas redes sociais, a postura de Virginia divide opiniões:

  • Ceticismo: “Estou achando que esse relacionamento pode nem chegar na Copa”, comentou um seguidor no X.

  • Teoria de Fachada: “Gente, vocês não perceberam que esse namoro deles é fachada pura?”, questionou outro perfil.

  • Apoio à Influenciadora: Muitos destacam a personalidade de Virginia, duvidando que ela aceitaria uma situação de deslealdade por muito tempo: “Ela é ariana, duvido que vá se submeter a isso”.

Enquanto o silêncio impera nos perfis oficiais, a tensão é evidente, especialmente com as polêmicas paralelas envolvendo a rotina escolar das filhas de Virginia com Zé Felipe, o que aumenta a pressão sobre a vida pessoal da empresária neste início de abril.

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