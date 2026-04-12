Prefeito reforça pedido de apoio à comunidade para evitar o descarte irregular de resíduos em bueiros e vias públicas

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Na manhã deste domingo (12), o prefeito de Rio Branco, Alysson Bestene, realizou uma vistoria técnica no bairro Plácido de Castro para acompanhar de perto as intervenções da gestão municipal na região. A agenda teve como foco principal monitorar os trabalhos de limpeza urbana e as medidas preventivas para minimizar os transtornos causados pelas recentes enxurradas que atingiram a capital.

Durante a visita, o prefeito destacou que as equipes já iniciaram uma força-tarefa que inclui roçagem, limpeza de praças e a remoção de entulhos e lixo doméstico acumulado. O objetivo é garantir que o escoamento das águas ocorra sem obstruções, preservando a infraestrutura do bairro e a saúde dos moradores.

Foco em Drenagem e Infraestrutura

De acordo com Alysson Bestene, o planejamento da Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade (SMCCI) prevê a continuidade das ações ao longo de toda a semana. Um dos pontos críticos da intervenção é a drenagem e melhoria do córrego local. “Estamos aguardando secar mais para a equipe continuar esse trabalho, drenando o córrego e melhorando a vida das pessoas, principalmente nas comunidades que mais precisam”, afirmou o prefeito.

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As intervenções buscam garantir que o sistema de drenagem suporte novos volumes de chuva, evitando represamentos e alagamentos nas residências próximas aos cursos d’água.

Apelo à Comunidade

Além de fiscalizar o trabalho das máquinas e operários, o prefeito aproveitou a oportunidade para fazer um apelo direto aos moradores sobre o descarte correto de resíduos. Alysson ressaltou que a colaboração da vizinhança é fundamental para o sucesso das obras de drenagem.

“Pedimos esse apoio à comunidade, conscientizando para que não deixem o lixo acumular em frente às residências ou em locais que possam causar entupimentos, principalmente na vazão dessas águas através dos bueiros”, reforçou. A prefeitura garantiu que as equipes de limpeza permanecerão no bairro até que todos os pontos críticos de acúmulo de sujeira sejam solucionados.