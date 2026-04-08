Vereador João Paulo Silva será o novo secretário de Direitos Humanos do governo de Mailza

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O vereador de Rio Branco, João Paulo Silva (PP), será o novo secretário de Direitos Humanos e Assistência Social (SEASDH) do governo de Mailza Assis.

A informação foi obtida com exclusividade pelo ContilNet, nesta quarta-feira (8).

O convite foi feito pela própria governadora ao vereador, que já foi presidente da Fundação Hospitalar Flaviano Melo (Fundhacre).

João Paulo, que é psicólogo de formação, aceitou o desafio e disse ao ContilNet que se sente feliz com o convite.

“Aceitei o convite da governadora e me sinto muito feliz, porque é o que amo fazer”, disse o gestor.

Com a saída de João Paulo da Câmara, quem ocupará sua vaga é o ex-vereador Hildegard Pascoal, do Podemos.