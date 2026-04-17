Ele é suspeito de tentar extorquir R$ 30 mil. Um investigador da Polícia Civil do Amazonas também foi detido no mesmo caso

Imagens obtidas com exclusividade pela Rede Amazônica mostram o delegado Fabiano Rosas, preso nesta quinta-feira (16), em Manaus, durante uma abordagem a empresários no Centro da capital amazonense. Ele é suspeito de tentar extorquir R$ 30 mil. Um investigador da Polícia Civil do Amazonas também foi detido no mesmo caso.

Segundo as apurações, o empresário estava acompanhado de um policial militar que fazia a escolta do dinheiro.

Nas imagens, Fabiano Rosas aparece chegando ao local em uma viatura descaracterizada do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), unidade da qual é titular.

Abordagem ocorreu em embarcação

O vídeo registra o momento em que o delegado e o investigador abordam empresários em uma embarcação na região conhecida como Balsa Amarela, no Porto de Manaus.

De acordo com o delegado Marcelo Martins, do 24º DIP, as vítimas relataram que o dinheiro foi “apreendido” durante a ação, porém nenhuma ocorrência oficial teria sido registrada.

Para a autoridade policial, os elementos apontam para crime de extorsão.

“A partir disso, concluí que houve o crime de extorsão e lavrei o auto de prisão em flagrante em relação a um delegado e a um investigador. Eles serão encaminhados à audiência de custódia amanhã”, afirmou.

Prisão feita por policiais militares

Após serem deixados em uma avenida, o policial militar que acompanhava os empresários acionou equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

Os militares localizaram o veículo usado na ação sem saber, inicialmente, que os ocupantes eram policiais civis.

Dentro do carro estava apenas o delegado, que teria se recusado a sair. Ele acabou retirado à força e algemado pelos policiais.

Um vídeo gravado por testemunhas mostra Fabiano Rosas deitado no asfalto durante a prisão.

Investigador também foi detido

O investigador que acompanhava o delegado também foi preso e encaminhado ao 24º DIP. A polícia não divulgou mais detalhes sobre a detenção.

Segundo Marcelo Martins, os dois passaram a noite custodiados na delegacia e devem participar de audiência de custódia nesta sexta-feira (17).

Durante o interrogatório, ambos permaneceram em silêncio.

Com informações do G1