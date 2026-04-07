07/04/2026
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VÍDEO: Ramon Dino participa de famosa trend em laje na Rocinha

O vídeo celebra a cultura periférica como um palco legítimo

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RAMON
📸 Foto Destaque: Reprodução
⏱️ 1 minuto de leitura
🔍 Fato Checado⚕️ Revisado por Especialista

O acreano Ramon Dino surpreendeu os fãs ao participar de uma trend na Favela da Rocinha, no Rio de Janeiro. Em um vídeo que rapidamente viralizou em seu Instagram, o “Dinossauro Acreano” aparece desfilando e realizando poses clássicas do fisiculturismo em meio à comunidade, cercado por moradores que acompanharam de perto a performance.

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A presença de Dino na Rocinha gerou grande repercussão nas redes sociais. O vídeo não apenas destaca sua forma física impecável, mas também celebra a cultura periférica como um palco legítimo para novos talentos.

Veja o vídeo

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