Virgínia anuncia mudanças na rotina dos filhos após críticas

⏱️ 2 minutos de leitura

A rotina de Maria Alice e Maria Flor, filhas de Virgínia Fonseca e Zé Felipe, virou assunto de estado na internet. A polêmica começou na última quarta-feira (01/04), quando o cantor criticou publicamente a frequência irregular das meninas na escola, reflexo das constantes viagens internacionais da mãe.

Em resposta, Virgínia que cumpre agenda na Espanha revelou ao jornalista Leo Dias seus planos para o retorno das aulas.

Os Números da Controvérsia

O debate ganhou força após a divulgação de um dado surpreendente: ao longo de todo o ano de 2026, as crianças compareceram à escola em apenas 12 ocasiões.

O Motivo: As constantes viagens da influenciadora, que atualmente reside temporariamente na casa de Vini Jr. em Madri.

A Solução: Virgínia garantiu que as herdeiras retomarão a frequência normal assim que o grupo retornar ao Brasil.

Nota Oficial e Privacidade

Com informações de O Globo.

Diante do “alvoroço” digital, a assessoria do casal emitiu um comunicado conjunto tentando encerrar o assunto:

“Entendemos que assuntos relacionados aos filhos só cabe a eles. Portanto, não teremos nenhuma declaração oficial sobre este assunto”, diz a nota.

Repercussão nas Redes

A situação dividiu opiniões. De um lado, seguidores defendem que as crianças têm experiências culturais únicas em viagens; de outro, críticos apontam que a falta de convívio escolar pode prejudicar o desenvolvimento social e o aprendizado básico das Marias.

Enquanto isso, Virgínia segue compartilhando sua rotina na Europa, mantendo o foco em seus compromissos profissionais e pessoais.