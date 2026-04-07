Homem é atacado com chumbinho e facada por ciúmes

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O que começou como um desentendimento no Assentamento Juncal, em Naviraí, terminou em uma tentativa de homicídio violenta. A vítima, que só procurou atendimento médico nesta segunda-feira (06/04) após sentir alterações na pressão arterial, relatou momentos de terror nas mãos de um agressor que utilizou uma combinação inusitada de armas para tentar matá-lo.

A Dinâmica do Crime

De acordo com o boletim de ocorrência, o ataque ocorreu no domingo, mas a vítima tentou resistir aos ferimentos em casa antes de acionar o Samu. No hospital, foram constatadas:

Lesões no braço esquerdo: Compatíveis com disparos de arma de pressão (chumbinho).

Corte no pescoço: Provavelmente causado por um canivete ou arma branca similar.

Com informações do TopMídiaNews.

Ciúmes ou Dívida?

A vítima indicou à polícia que o principal suspeito seria o ex-companheiro de uma mulher identificada apenas pela inicial “M”. O motivo seria ciúmes devido a um suposto relacionamento entre eles.

No entanto, o homem também mencionou uma possível cobrança de dívida relacionada à compra de bebidas alcoólicas, o que confunde a linha de investigação.

Suspeito em Fuga

Apesar das falas desconexas devido ao trauma, a vítima conseguiu fornecer uma pista crucial: o autor estaria utilizando um Volkswagen Gol de cor prata.

“Ele sabe exatamente quem eu sou e fez ameaças de morte durante a ação”, relatou o homem aos policiais, expressando o temor de que os criminosos invadissem a unidade de saúde para “terminar o serviço”.

A Polícia Civil de Naviraí agora trabalha para localizar o veículo e identificar formalmente o suspeito. O caso foi registrado como tentativa de homicídio e segue sob investigação rigorosa em 2026.