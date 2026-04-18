Vitória x Corinthians onde assistir e prováveis escalações hoje (18)

Noite de Brasileirão! Saiba onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo no Premiere e veja os detalhes da 12ª rodada no Barradão.

A noite deste sábado (18) promete ser de “fogo” em Salvador. A partir das 20h (horário de Brasília), o Vitória recebe o Corinthians no Estádio Manoel Barradas, o Barradão, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A grande dúvida dos torcedores, que já buscam em massa vitória x corinthians onde assistir, é como as equipes se posicionarão para buscar os três pontos em um confronto direto na tabela.

Enquanto o Leão da Barra tenta fazer valer o seu mando de campo com o apoio da torcida baiana, o Timão chega focado em pontuar fora de casa para subir na classificação e afastar qualquer risco de crise.

Onde assistir Vitória x Corinthians ao vivo hoje

Para acompanhar cada lance desta partida, o torcedor precisará recorrer ao sistema de pay-per-view, já que não haverá transmissão em TV aberta:

Premiere: Transmissão ao vivo para todo o Brasil.

Horário: 20h (de Brasília).

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA).

Expectativa para o confronto

As equipes entram em campo com a pressão de bons resultados nesta 12ª rodada. Embora as escalações oficiais só sejam liberadas uma hora antes da partida, a tendência é que ambos os técnicos mantenham as bases que vêm atuando nas últimas rodadas, priorizando a consistência defensiva e a velocidade nos contra-ataques.

O Vitória aposta na força física do seu meio-campo, enquanto o Corinthians deve tentar controlar a posse de bola para silenciar o estádio adversário.

⚖️ Equipe de Arbitragem

A CBF definiu o carioca Alex Gomes Stefano para comandar o apito em Salvador:

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Fonte: Redação Esportiva