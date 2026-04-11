Veja: Vitória x São Paulo onde assistir e prováveis escalações (11)

Vai passar na Globo! Veja as opções para assistir ao vivo ao duelo no Barradão e entenda por que o São Paulo não terá Calleri e Lucas hoje.

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

Neste sábado (11), a bola rola no Barradão para um dos duelos mais aguardados da rodada do Campeonato Brasileiro. A partir das 16h30 (horário de Brasília), as atenções se voltam para o confronto, e a principal dúvida do torcedor na hora do almoço é sobre vitoria x sao paulo onde assistir ao vivo e quais serão as equipes titulares, já que ambos os lados sofrem com uma verdadeira epidemia de desfalques.

O ContilNet preparou um Raio-X completo desta partida. Confira abaixo as opções de transmissão – incluindo a TV aberta e streaming gratuito –, as mudanças forçadas pelos técnicos e a equipe de arbitragem.

📺 Horário e onde assistir ao vivo hoje

A excelente notícia para a grande massa torcedora é que o jogo terá cobertura completa e espalhada por diferentes plataformas, permitindo que ninguém perca um lance sequer.

Horário: 16h30 (de Brasília).

Local: Estádio Barradão, Salvador (BA).

Transmissão: TV Globo (TV aberta para praças selecionadas), Premiere (sistema de pay-per-view) e canal getv (via streaming).

📋 Prováveis Escalações: Tricolor sem Calleri e Leão remendado

Tanto Roger Machado quanto a comissão técnica do Vitória precisaram quebrar a cabeça. O Tricolor paulista vem muito modificado após atuar no Uruguai durante a semana, enquanto o time baiano tenta se reerguer diante da sua torcida.

A situação do Vitória: O Leão da Barra tem problemas graves. O meia Edenilson cumpre suspensão após ser expulso contra a Chapecoense. Além dele, o departamento médico veta jogadores cruciais: Dudu, Marinho, Edu Ribeiro, Pedro Henrique e Rúben Ismael estão lesionados e fora de combate.

O provável Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Baralhas e Emmanuel Martínez; Cantalapiedra, Matheuzinho e Erick Serafim; Renato Kayzer.

A situação do São Paulo: O São Paulo de Roger Machado certamente terá uma cara nova em relação ao time que jogou no meio de semana. O DM são-paulino reteve Lucas, Ryan Francisco e Pablo Maia com lesões. A baixa mais sentida é do artilheiro Calleri, que não treinou durante a semana por estar em rígido protocolo de concussão.

O provável São Paulo: Rafael; Lucas Ramon, Rafael Tolói, Sabino e Wendell; Bobadilla, Marcos Antônio e Luciano; Artur, Ferreira e André Silva.

⚖️ Arbitragem do Jogo

A CBF designou um dos árbitros mais experientes do país para comandar o apito no Barradão:

Árbitro Principal: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Árbitro de Vídeo (VAR): Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Por: Redação ContilNet