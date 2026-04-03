“Vou ficar sumida”, diz Solange após sofrer rejeição no BBB

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A passagem de Solange Couto pelo BBB 26 terminou de forma traumática para a veterana. Eliminada no 12º Paredão, a atriz não apenas saiu do jogo, mas entrou para as estatísticas negativas do reality: com 94,17% dos votos, ela agora ocupa a sétima posição no ranking das maiores rejeições de todas as edições.

“Melhor ficar sumida”

Em depoimento sincero para a Globo, Solange não escondeu o impacto de descobrir como sua imagem foi desgastada durante o confinamento. O desejo de retomar a rotina simples foi substituído pelo pânico do julgamento público:

“Estou com saudade da vida, de ir ao supermercado. Mas acho que vou ficar sumida da rua um pouco, porque desse resultado é melhor ficar um pouco sumida, sabe?”, confessou a atriz.

O Medo Profissional

Além do impacto pessoal, Solange demonstrou preocupação com sua trajetória como atriz. Aos prantos, ela revelou o medo de ser “escanteada” por diretores e autores devido ao comportamento que apresentou na casa.

Com informações do Metrópoles.

“Tudo que eu vi já está me doendo muito”, afirmou, indicando que o processo de “limpeza de imagem” será longo e doloroso.

Ranking Histórico das Rejeições (Atualizado 2026)

A eliminação de Solange mexeu no “Hall da Fama” das rejeições, onde ela agora divide espaço com nomes como Karol Conká e Nego Di:

Posição Participante (Edição) Porcentagem 1º Karol Conká (BBB 21) 99,17% 2º Nego Di (BBB 21) 98,76% 3º Viih Tube (BBB 21) 96,69% … .. … 7º Solange Couto (BBB 26) 94,17%

Recentemente, a autora Gloria Perez chegou a mandar um recado público para a atriz, o que pode ser um sinal de que, apesar da rejeição do público do reality, o prestígio com grandes nomes da teledramaturgia ainda pode ser preservado.