Voz que Eleva destaca trajetória e compromisso com saúde pública no novo episódio

⏱️ 2 mins leitura 🛡️ Editorial Fato Checado

A força da trajetória, o compromisso com a saúde pública e a construção de um legado para a profissão farmacêutica são os destaques do novo episódio do Voz que Eleva, apresentado pela jornalista Irineia Barbosa.

A convidada da vez é a Dra. Rossana Freitas, profissional com uma caminhada marcada pela atuação em diferentes áreas da farmácia e pela contribuição direta no fortalecimento da assistência farmacêutica no Acre. Durante a conversa, ela compartilha experiências que revelam não apenas os desafios enfrentados ao longo dos anos, mas também os avanços conquistados pela profissão.

O episódio traz uma reflexão sobre um período em que o farmacêutico ainda tinha pouca visibilidade dentro dos serviços de saúde e como, com o passar do tempo, esse cenário foi sendo transformado por meio de dedicação, articulação institucional e compromisso com a qualidade do atendimento à população.

Ao longo do bate-papo, Rossana também destaca sua participação em momentos importantes para a categoria, incluindo iniciativas que ajudaram a estruturar e fortalecer a atuação farmacêutica no estado. A conversa evidencia o impacto de profissionais que, mesmo muitas vezes longe dos holofotes, contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da área.

Outro ponto de destaque é a valorização da representatividade e da necessidade de dar visibilidade a histórias que inspiram novas gerações. O episódio convida o público a refletir sobre o papel do farmacêutico na sociedade e a amplitude de possibilidades dentro da profissão.

Com uma narrativa sensível e inspiradora, a entrevista reforça a importância do propósito, da continuidade e do compromisso com a construção de uma farmácia mais forte e reconhecida.

A entrevista está disponível nas plataformas digitais do podcast e também no YouTube por meio do link: https://youtu.be/oq959_pCjrM

Sobre o Voz que Eleva

O Voz que Eleva é um podcast dedicado a conversas que promovem conscientização, desenvolvimento pessoal e fortalecimento de vozes femininas. Por meio de especialistas, vivências e histórias inspiradoras, o projeto amplia perspectivas e incentiva diálogos que geram impacto positivo na sociedade.