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O que deveria ser um jogo descontraído entre colegas de elenco do Saturday Night Live transformou-se em um pesadelo de relações públicas para Chloe Fineman.

Durante um quadro da Vanity Fair publicado nesta semana, a humorista de 37 anos relembrou o motivo de sua demissão de um acampamento de verão quando tinha 16 anos. O relato, porém, foi recebido com choque e indignação pelos internautas.

O Relato da Discórdia

Segundo Chloe, ela trabalhava como monitora quando decidiu se “vingar” de um menino de 6 anos, chamado Ollie, que frequentemente levantava sua blusa.

“Eu pensei: ‘vou me vingar’. Estávamos em uma trilha e eu disse: ‘ei, Ollie, olha ali. É um gavião’. Ele olhou e eu abaixei as calças dele”, contou a humorista, rindo da situação que culminou em sua demissão imediata na época.

Cortes e Censura na Vanity Fair

A repercussão foi tão negativa que a Vanity Fair editou o vídeo original, removendo trechos considerados ainda mais problemáticos. De acordo com usuários que assistiram à versão sem cortes, Chloe teria dado detalhes explícitos, mencionando que a criança não usava cuecas e expondo o “pequeno pênis” do menino durante a trilha.

Com informações do Metrópoles.

Outra parte removida mostrava a colega Ashley Padilla brincando que o nome de Chloe estaria “em uma lista [de criminosos sexuais] em algum lugar”, o que inflamou ainda mais os ânimos de quem considerou a atitude um caso de abuso, e não uma “travessura” de adolescente.

Reação do Público em 2026

Nas redes sociais, a tentativa de “passar pano” da revista através da edição do vídeo não funcionou. Críticos apontam que, se a situação fosse invertida (um monitor homem abaixando as calças de uma menina), as consequências seriam criminais.

Até o momento, nem Chloe Fineman nem a produção do Saturday Night Live se pronunciaram sobre o pedido de afastamento da atriz que circula nas hashtags do X (antigo Twitter).