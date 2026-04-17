O clima pesou no BBB 26 durante a prova que define o primeiro finalista da edição. Nesta sexta-feira (17/04), internautas e participantes se uniram em críticas contra Milena. A sister teve uma atitude considerada “antijogo” ao acordar repetidamente Leandro Boneco durante a dinâmica de resistência, prejudicando a estratégia de seu próprio grupo.

O Conflito Interno

A prova é decisiva: quem vencer garante o lugar na final, enquanto os outros três enfrentam o último e temido Paredão. A atitude de Milena gerou revolta imediata em seus aliados:

O Alerta de Ana Paula: Sempre direta, Ana Paula Renault tentou abrir os olhos da aliada: “Tia Milena, você tem que fazer o possível pra não irmos nós três [ao paredão], entendeu?”.

A Reprimenda de Juliano: Juliano não escondeu a irritação ao ver a cena: “Você acordou ele, não pode acordar! Você quer ir com nós dois [para o Paredão]?”.

A Reação de Milena: Sentindo-se pressionada, a participante rebateu dizendo que “aí já era sacanagem”, mas não conseguiu convencer os colegas de que a ação foi sem intenção.

Com informações do Metrópoles.

Repercussão na Web

No X (antigo Twitter), o público não poupou a participante, apontando uma suposta incoerência e traição ao grupo de aliados:

Histórico de Incoerência: Muitos lembraram que, há poucos dias, Milena já havia ajudado Jordana a vencer uma prova para se livrar do Paredão. Falta de Posicionamento: “Seria mais honesto ela assumir logo que largou a mão do grupo. O problema é fingir que está com o trio”, escreveu um internauta. Limite da Convivência: Embora Milena seja querida por parte do público, o sentimento geral é de que ela “passou do limite” em um momento crucial do jogo.

Reta Final

Com a final batendo à porta, qualquer erro estratégico pode ser fatal. A desconfiança de Ana Paula e Juliano em relação a Milena pode mudar completamente a configuração de votos e alianças nas últimas 48 horas de programa. Resta saber se Leandro Boneco, o maior beneficiado pela “ajuda” inesperada, retribuirá a gentileza ou seguirá focado na vitória.