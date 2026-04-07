Irmão de Virginia posta sobre discórdia hoje após não ir ao aniversário

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O aniversário de 27 anos de Virginia Fonseca, celebrado nesta segunda-feira (06/04), continua rendendo assunto, mas desta vez por uma ausência notada. William Gusmão, irmão da empresária, confirmou aos seguidores que não recebeu convite para a comemoração.

Horas depois, ele compartilhou um vídeo com passagens bíblicas sobre a gravidade de provocar brigas entre familiares.

O Desabafo de William

Em seus Stories, William replicou uma mensagem contundente sobre as consequências de “semear a discórdia”:

“O que eu fico impressionado é que Deus diz que esse pecado é mais grave aos seus olhos do que o assassinato. Já pensou nisso? Pessoas que jogam um irmão contra o outro? A língua é perigosíssima”, diz o vídeo compartilhado pelo empresário.

Apesar da reflexão ácida sobre terceiros que estariam “maculando a imagem de um irmão perante o outro”, William fez questão de desejar o bem para Virginia: “Espero que ela tenha um dia maravilhoso, que continue prosperando”.

Com informações do Metrópoles.

Margareth Serrão “Vira Leoa”

A matriarca da família, Margareth Serrão, não gostou das especulações de internautas e páginas de fofoca sobre uma possível rixa ou inveja entre os filhos. Em um comentário incisivo, ela defendeu as “suas crias”:

Defesa da União: “Não fica criando rivalidades entre meus filhos, que se amam, mas cada um vive um estilo de vida diferente”, disparou Margareth.

Recado Direto: Ela ainda pediu que influenciadores não opinassem sobre sua família: “Se quiser falar com autoridade, fala da sua família. Da minha não”.

Estilos de Vida Diferentes em 2026

Enquanto Virginia vive sob os holofotes de sua mansão e eventos milionários, William mantém uma rotina mais reservada. A justificativa de Margareth sobre “estilos de vida diferentes” tenta colocar panos quentes no fato de o irmão não estar presente na lista de convidados da festa que parou o Brasil nesta semana.

Virginia, por sua vez, segue focada na repercussão de seu aniversário e nos rumores de seu novo círculo social, que inclui nomes como Vini Jr., sem comentar diretamente o post do irmão.