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A saga que mistura ficção histórica, furtividade e mundos abertos massivos está de portas abertas para todos os donos de Xbox Series X|S e Xbox One. A partir de hoje (03/04) até a próxima segunda-feira (06/04), os jogadores podem explorar do Egito Antigo à Revolução Francesa sem custo adicional.

Quais jogos estão na lista?

A seleção abrange desde os títulos focados em ação e parkour clássico até os épicos de RPG:

Assassin’s Creed: Unity (Revolução Francesa)

Assassin’s Creed: Syndicate (Londres Vitoriana)

Assassin’s Creed: Origins (Antigo Egito)

Com informações do TechTudo.

Assassin’s Creed: Odyssey (Grécia Antiga)

Assassin’s Creed: Valhalla (Era Viking)

Assassin’s Creed Mirage (Introdução de 2 horas – Bagdá)

Descontos de até 85%

Para quem se empolgar com as histórias de Bayek, Kassandra ou Eivor, a Microsoft aplicou descontos agressivos de até 85% na compra definitiva dos títulos. Todo o progresso conquistado durante o período gratuito será mantido caso o usuário decida adquirir o jogo após o dia 6.

Desempenho de Ponta

Jogadores do Xbox Series X poderão aproveitar a maioria desses títulos em resolução 4K nativa e fluidez de 60 FPS, garantindo a melhor experiência visual disponível nos consoles.

Vale lembrar que, para quem busca a experiência completa de outros títulos como o clássico Black Flag, eles permanecem disponíveis no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate.