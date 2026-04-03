05/04/2026
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Xbox libera 6 jogos de Assassin’s Creed de graça neste fim semana

6 jogos de Assassin's Creed estão grátis no Xbox até segunda-feira

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Dis Jogar Graca Assassins Creed Xbox Series X S One Unity Odyssey Valhalla
Foto: Reprodução/Xbox Wire
⏱️ 1 minuto de leitura

A saga que mistura ficção histórica, furtividade e mundos abertos massivos está de portas abertas para todos os donos de Xbox Series X|S e Xbox One. A partir de hoje (03/04) até a próxima segunda-feira (06/04), os jogadores podem explorar do Egito Antigo à Revolução Francesa sem custo adicional.

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Quais jogos estão na lista?

A seleção abrange desde os títulos focados em ação e parkour clássico até os épicos de RPG:

  • Assassin’s Creed: Unity (Revolução Francesa)

  • Assassin’s Creed: Syndicate (Londres Vitoriana)

  • Assassin’s Creed: Origins (Antigo Egito)

Com informações do TechTudo.

  • Assassin’s Creed: Odyssey (Grécia Antiga)

  • Assassin’s Creed: Valhalla (Era Viking)

  • Assassin’s Creed Mirage (Introdução de 2 horas – Bagdá)

Descontos de até 85%

Para quem se empolgar com as histórias de Bayek, Kassandra ou Eivor, a Microsoft aplicou descontos agressivos de até 85% na compra definitiva dos títulos. Todo o progresso conquistado durante o período gratuito será mantido caso o usuário decida adquirir o jogo após o dia 6.

Desempenho de Ponta

Jogadores do Xbox Series X poderão aproveitar a maioria desses títulos em resolução 4K nativa e fluidez de 60 FPS, garantindo a melhor experiência visual disponível nos consoles.

Vale lembrar que, para quem busca a experiência completa de outros títulos como o clássico Black Flag, eles permanecem disponíveis no catálogo do Xbox Game Pass Ultimate.

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