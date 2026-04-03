05/04/2026
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Xuxa chora com construção de réplica de nave futurista

Xuxa chora ao ver nave 360° para turnê no Allianz e Maracanã

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A apresentadora Xuxa Meneghel subiu o nível das produções nacionais. Para sua nova série de shows, intitulada “O Último Voo da Nave”, a artista buscou tecnologia de ponta em Amsterdã. A nova estrutura, que é o eixo central do espetáculo, terá um formato inédito de 360°, permitindo uma imersão total do público e uma proximidade sensorial nunca antes vista em suas apresentações.
Foto: Reprodução/Instagram
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A apresentadora Xuxa Meneghel subiu o nível das produções nacionais. Para sua nova série de shows, intitulada “O Último Voo da Nave”, a artista buscou tecnologia de ponta em Amsterdã.

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A nova estrutura, que é o eixo central do espetáculo, terá um formato inédito de 360°, permitindo uma imersão total do público e uma proximidade sensorial nunca antes vista em suas apresentações.

Padrão Super Bowl

Para garantir que a despedida da nave seja épica, Xuxa conta com a direção artística de Kley Tarcitano. O profissional é um veterano de grandes palcos mundiais, tendo trabalhado com Jennifer Lopez e Shakira no icônico show do intervalo do Super Bowl 2020.

“Amsterdã é um lugar incrível… Vão fazer minha nave em 360 graus, tô tão feliz. Tenho certeza que vocês vão se emocionar comigo por onde ela passar”, desabafou a apresentadora em suas redes sociais.

Datas Confirmadas e Maracanã

A turnê será uma viagem nostálgica passando pelo Xou da Xuxa, Xuxa Park, Planeta Xuxa e a era Só Para Baixinhos. Confira os primeiros grandes shows confirmados:

Com informações de O Globo.

  • São Paulo: 25 e 31 de julho de 2026, no Allianz Parque.

  • Rio de Janeiro: 20 de dezembro de 2026, no Estádio do Maracanã (Show especial de Natal).

Curiosidade Vegana

Xuxa destacou que a equipe holandesa responsável pelo projeto é composta por profissionais veganos, o que reforçou sua conexão com a produção. A estrutura promete projeções, luzes de última geração e a presença de personagens clássicos da “Turma da Xuxa” totalmente repaginados para 2026.

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