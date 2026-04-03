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A dupla Zé Neto & Cristiano decidiu não recuar. Apesar da polêmica nacional envolvendo o vídeo de divulgação que utilizava imagens do banqueiro Daniel Vorcaro, de sua ex-namorada Martha Graeff e de outras mulheres, os sertanejos confirmaram que a faixa “Oi, Tudo Bem?” será lançada na próxima quinta-feira (09/04), às 21h.

O Motivo da Discórdia

A canção narra a história de um homem com “múltiplos relacionamentos simultâneos”. Embora a letra não cite nomes, a estratégia de marketing da dupla foi direta: utilizou prints e fotos reais das conversas vazadas de Vorcaro para ilustrar a música nas redes sociais.

Ação Judicial: A influenciadora Karolina Trainotti, amiga de Vorcaro, conseguiu uma liminar para remover o vídeo promocional do ar.

Segredo de Justiça: O processo corre sob sigilo, o que impede a dupla de dar detalhes técnicos sobre a defesa.

A Reação de Zé Neto

Com informações do Metrópoles.

Visivelmente abalado com a repercussão jurídica, Zé Neto usou os stories do Instagram para conversar com os fãs.

“Estou até meio com medo. Isso nunca aconteceu com a gente. Mas a música está mantida, o planejamento do DVD continua”, afirmou o cantor.

O Que Esperar de “Oi, Tudo Bem?”

A faixa é a grande aposta do projeto Vocês & Deus. Especialistas do setor acreditam que a polêmica jurídica pode impulsionar o número de streams na estreia, transformando o “medo” da dupla em um dos maiores hits orgânicos de 2026. O veto da justiça se restringe apenas ao material de divulgação com imagens de terceiros, não atingindo a obra fonográfica em si.