Proposta de criar uma alternativa à CLT, sem extingui-la, voltou ao centro do debate político após Romeu Zema apresentar diretrizes de seu plano de governo

Ao defender um modelo paralelo à legislação atual, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sugere que trabalhadores e empresas possam escolher entre a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e um novo formato mais flexível, proposta que divide opiniões e levanta questionamentos sobre direitos e segurança no emprego.

A proposta de criar uma alternativa à CLT, sem extingui-la, voltou ao centro do debate político após Romeu Zema apresentar diretrizes de seu plano de governo com foco na flexibilização das relações de trabalho. A ideia, segundo o pré-candidato à Presidência, é permitir que empregadores e funcionários escolham livremente entre o regime tradicional e um novo modelo contratual, mais adaptável às necessidades de cada parte.

“Não vamos acabar com a CLT, mas queremos uma alternativa o funcionário patrão decida se quer a CLT ou o novo modo de trabalhar”, enfatiza. “Onde alguém possa fazer um contrato de trabalho para trabalhar duas horas por dia; então, queremos ter uma alternativa. Não é reforma trabalhista, é um complemento trabalhista”.

Na prática, o plano abre espaço para contratos com formatos variados — incluindo jornadas reduzidas, como trabalho por poucas horas diárias, desde que haja acordo entre patrão e empregado. Zema sustenta que a coexistência dos dois modelos criaria um ambiente de “livre escolha”, no qual a adesão à CLT ocorreria naturalmente caso ela fosse mais vantajosa.

LEIA TAMBÉM: O “Novo Chuchu” em cena: Zema apela ao carisma e arrisca a direita

A proposta, no entanto, levanta debates sobre equilíbrio nas negociações. Especialistas apontam que, em um cenário de desemprego ou informalidade elevada, o poder de barganha do trabalhador pode ser limitado, o que poderia pressionar pela adoção de contratos mais flexíveis — e, possivelmente, com menos garantias.

Por outro lado, defensores da medida argumentam que a rigidez da legislação atual dificulta a geração de empregos formais, especialmente para pequenas empresas e setores com demandas variáveis. A possibilidade de contratos mais curtos e adaptáveis, dizem, poderia estimular a contratação e reduzir a informalidade.

A iniciativa integra um conjunto mais amplo de propostas apresentadas sob o slogan “O Brasil sem intocáveis”, que inclui revisão de estruturas institucionais e medidas de liberalização econômica. No campo trabalhista, a criação de um “complemento” à CLT — e não sua substituição — aparece como um dos pontos mais sensíveis, ao tocar diretamente em direitos históricos e no modelo de proteção social vigente no país.

Com informações da Carta Capital