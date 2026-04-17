Apesar de negar que trate a situação com base em rumores, o prefeito reconheceu insatisfação

Nas últimas semanas, rumores sobre um possível desgaste político entre o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, e o governo de Mailza Assis ganharam força nos bastidores acreanos. Também circularam especulações envolvendo um suposto distanciamento com o presidente da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), deputado Nicolau Júnior.

Em entrevista ao ContilNet nesta sexta-feira (18), Zequinha falou pela primeira vez sobre o assunto e evitou alimentar especulações.

“Eu não posso dialogar em cima de boatos que são surgidos na imprensa. Eu não posso dialogar politicamente em cima de conversas, em cima de suposições. Eu posso dialogar e decidir em cima de diálogo, não em cima de boatos”, afirmou.

Apesar de negar que trate a situação com base em rumores, o prefeito reconheceu insatisfação com algumas atitudes do governo em relação a Cruzeiro do Sul.

“É claro que existe uma insatisfação com algumas atitudes que estão sendo tomadas pelo governo com relação a Cruzeiro do Sul. Eu sou aliado, sempre quis ser aliado e quero continuar sendo aliado. Mas parece que algumas pessoas não querem que a gente seja aliado”, declarou.

Zequinha também criticou o que classificou como isolamento de lideranças tradicionais dentro da base política, em nome da ampliação de alianças.

“A gente constrói uma aliança ampla para ganhar uma eleição. Agora, essa construção não pode ser feita com o isolamento daqueles que já são de casa. É exatamente isso que eu tenho observado”, disse.

Por fim, o prefeito defendeu reconhecimento e respeito aos aliados históricos do grupo político.

“O reconhecimento e o respeito de quem é da casa têm que permanecer, têm que existir e precisam ser levados em consideração. É o que a gente espera que aconteça de fato”, concluiu.