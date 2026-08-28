Fala Operacional recebe Mayko José para debate sobre sistema prisional

O Fala Operacional Podcast, apresentado por Kiuly Daniel, recebeu nesta quinta-feira (28) o policial penal Mayko José Pereira da Silva, chefe da Equipe B da Divisão de Recolhimento Provisório e Semiaberto (DEPRPSA). Natural de Feijó, Mayko compartilhou sua trajetória profissional e falou sobre os principais desafios enfrentados atualmente pelo sistema prisional acreano.

Formado em História pela Universidade Federal do Acre (UFAC), Mayko contou que antes de ingressar na Polícia Penal trabalhou na Companhia de Habitação do Acre (COHAB). Segundo ele, a busca por estabilidade no serviço público foi um dos fatores que o levou a ingressar na carreira policial.

Durante a entrevista, o policial penal destacou que considera a profissão uma missão e falou sobre a realidade enfrentada diariamente pelos servidores que atuam no sistema prisional.

Um dos principais assuntos abordados foi a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Mayko afirmou acreditar que a ressocialização é possível, mas considera que, nas condições atuais, com superlotação, falta de oportunidades de trabalho e outras limitações estruturais, falar em ressocialização efetiva acaba se tornando uma realidade distante.

O policial penal também chamou atenção para a distância entre a percepção da sociedade e a realidade vivenciada dentro das unidades prisionais. Segundo ele, grande parte da população desconhece as condições enfrentadas diariamente no cárcere.

Mayko citou ainda a superlotação como um dos grandes obstáculos para o funcionamento adequado do sistema. Como exemplo, relatou situações em que um pavilhão projetado para aproximadamente 50 presos chega a abrigar cerca de 250 pessoas, cenário que aumenta os desafios para servidores e dificulta ações voltadas à reinserção social.

A reincidência criminal também foi abordada durante a conversa. Para Mayko, o elevado número de pessoas que retornam ao sistema prisional demonstra a necessidade de discutir novas estratégias para o tratamento penal, a capacitação profissional e a criação de oportunidades para quem deixa o cárcere.

Com experiência na atividade operacional e atualmente à frente de uma equipe da DEPRPSA, Mayko afirmou estar preparado para assumir diferentes funções dentro da instituição e contribuir com a Polícia Penal em outras áreas, caso seja necessário.

Ao falar sobre o futuro da categoria, o policial penal defendeu uma mudança na estrutura administrativa da instituição. Para ele, a criação de um Departamento de Polícia Penal do Estado do Acre poderia representar um avanço para o fortalecimento institucional e para a valorização da carreira.

A participação de Mayko José no Fala Operacional Podcast trouxe ao público uma visão de quem vivencia diariamente a realidade do sistema prisional, levantando discussões sobre superlotação, reincidência, ressocialização, condições de trabalho e o futuro da Polícia Penal no Acre.

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