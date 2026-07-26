Coronel Kleison Albuquerque relembrou sua trajetória na Polícia Militar e afirmou que o foco da gestão é valorizar a tropa e fortalecer a instituição

Oficial ingressou na corporação como soldado no ano de 2000 e hoje integra a cúpula da segurança pública/ Foto: Fala Operacional

Nesta quinta-feira (23/07), o Fala Operacional Podcast, apresentado por Kiuly Daniel, recebeu o subcomandante-geral da Polícia Militar do Estado do Acre (PMAC), coronel Kleison Albuquerque, que compartilhou sua trajetória de vida, os desafios da carreira militar e os investimentos que vêm sendo realizados para fortalecer a corporação.

Formado em Geografia, o coronel contou que iniciou sua vida profissional como professor da disciplina na Escola Henrique Lima. Em 2000, ingressou na Polícia Militar do Acre como soldado, sendo lotado no 2º Batalhão da PMAC. Na época, conciliava o serviço policial no período noturno com o curso de Engenharia Florestal, dividindo a rotina entre a profissão e os estudos.

Em 2004, foi aprovado no concurso para oficial da Polícia Militar e, no ano seguinte, ingressou no Curso de Formação de Oficiais, iniciando uma nova etapa na carreira.

Ao longo de mais de duas décadas de serviço, Kleison Albuquerque participou de importantes projetos estruturantes da corporação. Entre eles, destacou sua atuação no processo de construção da atual sede do 2º Batalhão, que deixou as antigas instalações no Bairro Quinze para ocupar o complexo localizado ao lado da Arena da Floresta. O oficial também comandou o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), unidade especializada na proteção do meio ambiente e no combate aos crimes ambientais.

Atualmente, como subcomandante-geral da PMAC, ao lado da comandante-geral, coronel Marta Renata — primeira mulher a assumir o comando da instituição —, Albuquerque afirmou que a prioridade da gestão é fortalecer a Polícia Militar por meio de investimentos em capacitação, tecnologia, infraestrutura e melhores condições de trabalho para os policiais.

Durante a entrevista, o coronel destacou ações como a aquisição de pistolas Glock para o efetivo, compra de novos fardamentos, reformas de quartéis, renovação da frota de viaturas e a ampliação de cursos e treinamentos voltados aos policiais militares.

“Queríamos fazer mais pela nossa Polícia Militar, pois um bom comandante tem que olhar para a base. A base precisa estar feliz”, afirmou o subcomandante.

Segundo Albuquerque, esses investimentos deixarão como legado uma corporação mais moderna, estruturada e preparada para os desafios da segurança pública, beneficiando também as futuras gestões.

Questionado sobre a possibilidade de assumir futuramente o comando-geral da PMAC, o oficial afirmou que, neste momento, sua missão é atuar ao lado da comandante-geral, coronel Marta Renata, a quem declarou total lealdade e confiança.

Para Kleison Albuquerque, a comandante é a oficial mais preparada da instituição para exercer a função e liderar a Polícia Militar do Acre neste momento de transformação e fortalecimento institucional.

O episódio apresentou aos ouvintes a trajetória de um oficial que iniciou a carreira como soldado, alcançou o oficialato e hoje ocupa um dos cargos mais importantes da corporação, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da Polícia Militar do Acre.

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