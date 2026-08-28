MAEDA DERMATOLOGIA

Sempre à frente quando o assunto é tecnologia, beleza e excelência em dermatologia, a Maeda Dermatologia é pioneira no Acre ao trazer para o Estado do Acre, o Fotona, considerado uma verdadeira “Ferrari” do universo dermatológico.

Reconhecido mundialmente por sua tecnologia avançada a laser, o Fotona reúne diferentes comprimentos de onda e possibilita uma ampla variedade de tratamentos, com aplicações que vão desde rejuvenescimento e estímulo de colágeno até procedimentos voltados à qualidade, textura e aparência da pele. Uma inovação que alia precisão, tecnologia e resultados cada vez mais personalizados.

Para celebrar essa novidade, os médicos Vanessa e Eder Maeda receberam clientes e amigos em um encontro especial, proporcionando aos convidados a oportunidade de conhecer de perto o equipamento e conferir, em primeira mão, toda a sua tecnologia, versatilidade e os novos tratamentos que chegam ao Acre. Fizeram parte desse momento especial:

CONECTA LÍDERA ACRE 2026

Aconteceu no dia 14 de agosto, a primeira edição do Conecta Líderes Acre 2026, encontro que reuniu empresários e lideranças para uma manhã de conteúdo, networking e reflexões sobre os desafios e o futuro dos negócios no Estado.

Com o tema “Inspirando pessoas. Fortalecendo negócios.”, o evento aconteceu no Diff Hotel e marcou também a inauguração do Espaço Samaúma, novo ambiente destinado a eventos empresariais, institucionais e sociais. A programação reuniu especialistas para discutir economia, liderança, cultura organizacional, relações de trabalho e as transformações que impactam as empresas. Flashes do evento:

MULTICOISAS

Com mais de 40 anos de história, a Multicoisas chega a Rio Branco trazendo praticidade, inovação e uma variedade de soluções para tornar o dia a dia ainda mais fácil. A nova loja já estreia cercada de boas expectativas e promete conquistar os acreanos com seu mix de produtos, qualidade e atendimento.

Para celebrar a chegada da marca à capital acreana, os empresários Gabriela Monteiro e Alyrio Wanderley receberam clientes, amigos e convidados em um charmoso coquetel de inauguração. Um momento especial para brindar ao novo empreendimento e a essa nova história que começa em Rio Branco, com muito entusiasmo e excelentes perspectivas. Cliques:

FESTIVAL DO AÇAÍ

NEWS

AGRO BOI

A empresária França Gurgel, ao lado dos filhos Gustavo, Luciano e Mariana e de todo o time da Agro Boi, está comemorando o excelente resultado alcançado no último feirão. A meta foi superada com sucesso, motivo de muita alegria e orgulho para toda a equipe, que celebra mais uma conquista fruto de trabalho, dedicação e união.

LA CAVE

Os casais Maria Elena Barcelos e Juninho Leite e Mercedes Lavocat e Elieser Silva escolheram o La Cave para uma noite agradável, regada a boa gastronomia, conversa descontraída e aquele papo em dia entre amigos.

POSSE

Os Procuradores de Justiça Oswaldo D’Albuquerque, Patrícia Rêgo, Kátia Rejane e Sammy Barbosa marcaram presença na solenidade de posse do Ministro Mauro Campbell Marques na Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Natural do Amazonas, o ministro é o único integrante oriundo da Amazônia a compor o chamado Tribunal da Cidadania, tornando a ocasião ainda mais especial para a região.

QUEIMA DO ALHO

Mais uma vez, durante os nove dias de Expoacre, os amigos Rubão, Érico Badarane, Pablo Cipriani, Luis Neto, Sandervan Galvão, Kalyl Leal, Marcos Perdigão, Marcos Kley, Paulo Maia, Ricardo Damasceno, Elysson Maia e Ney Maia se reuniram na tradicional Queima do Alho. O espaço, já marcado pela amizade e pela boa convivência, foi cenário de momentos de confraternização, boas conversas e muita alegria ao lado de familiares e amigos.

PRÊMIO

A VGR Estância Terra foi destaque na Expoacre 2026, conquistando o prêmio de Melhor Criador da Raça Nelore e colecionando importantes títulos durante a exposição. Uma conquista que celebra a dedicação e a excelência da pecuária acreana. O pecuarista Valmir Ribeiro ao lado do filho Fernando e dos netos Lucas e David, celebrando mais um capítulo de sucesso da família no campo.

NOVA YORK

O empresário Wôlney Paiva aproveitou alguns dias de descanso ao lado da esposa, Lene Holanda, e da mãe, Wandecy e o destino escolhido para a viagem em família foi a vibrante e encantadora Nova York, cenário perfeito para momentos especiais, passeios e muitas boas lembranças.

SHOW BRUNO & MARRONE

A pecuarista Ussula Braga celebrou mais um aniversário no dia 9 de agosto, cercada pelo carinho da família e em grande estilo. A comemoração aconteceu em um badalado camarote da Expoacre, ao som da dupla que ela adora, Bruno & Marrone. Na foto com o esposo Raphael Valarini e do primogênito Mauro Neto, brindando à vida, à família e a mais um novo ciclo repleto de motivos para comemorar.

CHURRASCO

O empresário Miguel Freitas reuniu familiares e amigos queridos para celebrar a chegada de sua nova idade, em uma tarde marcada por alegria e bons momentos. Tudo preparado com muito capricho pela esposa, Nathalie, que cuidou de cada detalhe para tornar a comemoração ainda mais especial.

TAO SUSHI

A jornalista Carol Santana esteve na terrinha para matar a saudade da família e aproveitou a passagem por Rio Branco para reencontrar amigas de longa data. Ao lado de Priscila Rocha, Mirna Nemetala e Marcela Bader, escolheu o Tao Sushi para uma noite de boas conversas, risadas e muitas lembranças compartilhadas.

FORMATURA

A caçula do casal Célia e Narciso Mendes é motivo de muito orgulho para os pais e toda a família. Formada pela UFAC, ela acaba de conquistar também a tão sonhada carteira profissional, celebrando uma nova e promissora etapa em sua trajetória. Na foto, ao lado dos irmãos Narcisinho e Patrícia, compartilhando esse momento especial. Parabéns pela conquista e muito sucesso na nova caminhada!

GLOSS

A empresária Carina Tibúrcio, ao lado de sua consultora Jackie Lima, marcou presença na RS Experience, evento que foi muito além da moda, reunindo experiências, conhecimento, conexões e muita inspiração. De volta, a dupla trouxe na bagagem novidades e tendências que prometem movimentar a Gloss, sempre antenada ao que há de mais atual no universo fashion.

REUNIÃO

O casal Marcelo Messias e Leandro Rocha recebeu as amigas Talita Marinho, Paula Dossa e Mariana Anção em sua residência para uma noite de encontros e boas risadas. O papo em dia foi acompanhado de deliciosos petiscos e bons vinhos, em um clima descontraído e acolhedor, daqueles momentos que celebram a amizade.

CERTIFICAÇÃO DE QUALIDADE IPÊ

A Ipê Empreendimentos celebra mais uma importante conquista: a renovação da certificação de qualidade no PBQP-H – Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat, no Nível A. O reconhecimento reforça o compromisso da empresa com a excelência, a sustentabilidade, a inovação e a busca contínua pela satisfação de seus clientes, consolidando sua atuação no mercado da construção civil. Na foto, o empresário José Eduardo ao lado do filho Roberto e de parte da dedicada equipe da Ipê Empreendimentos, que contribui diariamente para o sucesso da empresa.

FASHION REVOLUTION BRASIL

Com o tema RECICLA AO CICLO DO EXCESSO, moda circular é o futuro possível, participe, engaje-se, mobilize-se! Acontece de 1º a 30 de setembro, o Fashion Revolution Brasil, encontro sustentável em Rio Branco-AC, com:

1 – 14:30 – Palestras: apresentação Instituto Fashion Revolution Brasil: Os 3 pilares da sustentabilidade; o que é moda ecológica;

2 –15:30 – Trocas: Leve sua roupa que não usa mais e vamos circular?

3 – 16:00 – Fotografia Sustentável: monte seu look, fotografe, e desfile na passarela sustentável. Dia 05/09/2026 das 14:30 às 17:30 no Museu dos Povos Acreanos.

Tenham todos uma ótima semana.