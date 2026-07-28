Célia e Silzete com os amigos Wânia Pinheiro, Vagno Di Paula e eu

Memorial dos Autonomistas recebe lançamento de biografia de Célia Rocha

No Memorial dos Autonomistas, uma noite para celebrar a vida, a memória e a literatura! Assim foi o lançamento da biografia A Menina que Curava o Tempo, escrita pelo jornalista Pitter Lucena, que retrata a trajetória da médica Dra. Célia Rocha.

Com casa cheia, o evento foi realizado no dia 23, reuniu familiares, amigos, autoridades, profissionais da saúde, representantes da cultura, pacientes e admiradores da homenageada, em uma cerimônia marcada pela emoção e pelo reconhecimento à sua história de dedicação à Medicina e ao Acre. Após as palavras do autor e da biografada, o público prestigiou uma animada sessão de autógrafos, seguida de um coquetel cuidadosamente preparado para receber os convidados. A trilha sonora da noite ficou por conta dos músicos José Coelho e Natália Guató, que imprimiram ainda mais sensibilidade e charme ao encontro.

Mais do que o lançamento de um livro, a noite celebrou uma trajetória de serviço, superação e cuidado com o próximo. Uma homenagem à mulher que transformou sua história em inspiração e que agora tem sua memória eternizada em páginas que certamente continuarão emocionando gerações de leitores.

Reencontro

Depois de alguns anos vivendo em São Paulo, Francine Mello e Bernardo Campos estiveram em Rio Branco para dias de muito afeto e reencontros. O casal veio rever familiares e amigos e aproveitar a oportunidade para apresentar o caçula, Damião, aos parentes acreanos. A viagem também foi marcada por momentos especiais ao lado da primogênita, Nina, completando o clima de celebração em família.

Natural do interior de São Paulo, Francine chegou ao Acre com a família na década de 1990 e foi em Rio Branco que deu os primeiros passos de sua bem-sucedida trajetória como modelo e atriz. Embora hoje tenha fixado residência na capital paulista, mantém fortes laços com o estado, onde seus irmãos continuam morando e onde construiu amizades que atravessam o tempo.

Confesso que um dos momentos mais especiais dessa passagem foi poder reencontrar meus afilhados de casamento. Tive a alegria de acompanhar de perto o início da história de Francine e Bernardo, e foi emocionante revê-los agora, formando uma linda família e apresentando o pequeno Damião ao Acre. São reencontros que aquecem o coração e reafirmam que a amizade verdadeira resiste ao tempo e à distância.

Aniversário no Território Puyanawa

O casal Manoela Queiroz Bacelar e Ricardo Bacelar trocou Fortaleza pela Amazônia acreana durante uma semana para viver uma experiência de profunda imersão cultural. No Território Indígena Puyanawa, em Mâncio Lima, realizaram as gravações de um novo álbum musical e de um documentário, sendo calorosamente recebidos pelo cacique Joel Puyanawa, sua esposa Maria Alice e toda a comunidade.

A estadia coincidiu com a 8ª edição do Festival Atsa Puyanawa, proporcionando ao casal a oportunidade de vivenciar de perto a riqueza das tradições, da espiritualidade e da cultura do povo Puyanawa. Em meio a esse cenário de acolhimento e celebração, Ricardo Bacelar comemorou seu aniversário, no domingo, 19, cercado por pessoas valorosas, acolhedoras, alegres e verdadeiras — um momento especial que certamente ficará marcado em sua memória e na história desse encontro entre a música e a Amazônia.

Literatura acreana em destaque

A literatura acreana ganhou um novo capítulo na noite do dia 10 de julho, quando a Filmoteca Acreana, localizada na Biblioteca Pública do Acre, recebeu o lançamento de A Balada dos Invisíveis, primeiro romance do escritor Carlos Pontes. O evento reuniu leitores, amigos, familiares, artistas e apreciadores da literatura em uma celebração marcada pela sensibilidade e pelo reconhecimento da produção literária local.

Após compartilhar com o público detalhes sobre o processo de criação do romance, Carlos Pontes participou de uma concorrida sessão de autógrafos. A noite foi embalada pela apresentação de voz e violão do músico Eddie Trindade, enquanto os convidados desfrutavam de um coquetel. A ambientação do evento levou a assinatura da decoradora Andréa Nobre, que contribuiu para tornar a ocasião ainda mais acolhedora e especial.

O Boticário traz 28 opções de presentes e lança ‘Crie Seu Presente’ com descontos progressivos

Atento ao crescimento do consumo de itens de autocuidado no público masculino (39% do crescimento geral em 2024, segundo a Worldpanel da Kantar), O Boticário, reconhecida como a marca preferida para presentear, lança seleção especial de presentes para celebrar o Dia dos Pais, com descontos de até 30% e uma curadoria de 28 kits e combos para a época, reunindo ícones da perfumaria masculina, itens de cuidados pessoais, acessórios diferenciados e opções pensadas para diferentes estilos de pais.

Entre as opções, O Boticário reúne fragrâncias consagradas e linhas queridas do público, como Malbec, Zaad, Quasar, Portinari, The Blend, Egeo e Coffee Man, com kits e combos a partir de R$ 54,90. A curadoria combina perfumaria masculina e itens de cuidados pessoais. Com destaque para a novidade no kit de Malbec, que vem acompanhado de uma carteira, lançada com exclusividade para este ano.

Crie seu presente

Uma das grandes novidades do Boticário para o Dia dos Pais é a implementação do Crie Seu Presente, que amplia a liberdade de escolha do consumidor e transforma a montagem do presente em uma experiência personalizada. A iniciativa convida o consumidor a montar sua própria combinação de produtos participantes, de acordo com o estilo de quem será presenteado e com o momento de compra. A ação conta com desconto progressivo: na compra de dois itens, o cliente tem 20% de desconto; a partir de três itens, o benefício chega a 25%.

O Boticário transforma Kaká em símbolo “inquestionável” para apresentar Malbec Eau de Parfum

O encontro entre uma trajetória marcada por grandes conquistas e o lançamento mais concentrado da história de Malbec dá origem à nova campanha do Boticário. Com Kaká como protagonista, a comunicação apresenta Malbec Eau de Parfum a partir do conceito “Inquestionável”, conectando a excelência do embaixador à intensidade da fragrância.

Criada pela AlmapBBDO, mais do que apresentar um novo produto, a campanha inaugura um novo capítulo para a marca com Malbec Eau de Parfum, que fortalece seu portfólio com uma nova interpretação ainda mais concentrada de seu DNA amadeirado, reforçando atributos de sofisticação, intensidade e performance.

O conceito também se desdobra no filme da campanha, que utiliza a trajetória de Kaká para materializar o significado de “Inquestionável”. Reconhecido por sua elegância, conquistas e relevância mundial, o embaixador simboliza uma excelência que dispensa apresentações. A narrativa parte dessa premissa para mostrar que, mesmo alguém que poderia simplesmente “cheirar a Kaká”, escolhe a intensidade de Malbec Eau de Parfum.