O Boticário avança no Norte e cresce 54% em investimento em ações na região

Líder em Top of Mind no 1º trimestre de 2026, marca intensifica a presença ampliando capilaridade e proximidade com os consumidores

Reforçando sua estratégia de regionalização e conexão com os consumidores brasileiros, O Boticário, reconhecida como a marca de beleza preferida dos nortistas*, amplia de forma expressiva sua atuação na região Norte durante o Verão Amazônico.

A edição de 2026 recebe 54% a mais de investimento em comparação ao ano anterior, consolidando uma das maiores plataformas culturais da marca na região.

A iniciativa, que iniciou em 17 julho e acontece até 20 de agosto, reúne um robusto ecossistema de ativações em cinco estados da região: Pará, Rondônia, Tocantins e Amapá. A programação combina beleza, cultura e entretenimento, com imersões exclusivas nas praias de Salinópolis (PA), na orla de Manaus (AM), além de marcar presença no Festival Psica, um dos principais festivais de música da Amazônia.

Mais do que uma campanha sazonal, o Verão Amazônico, realizado desde 2021, é construído a partir do olhar de quem vive na região. As ações incluem experimentação de produtos, distribuição de brindes, experiências digitais e espaços de convivência que convidam o público a vivenciar a beleza do Norte em toda a sua intensidade única, celebrando a identidade cultural e o orgulho nortista. A programação também conta com a participação da cantora Viviane Batidão, um dos principais nomes da música paraense, reforçando o compromisso da marca em valorizar artistas e manifestações culturais da região.

“Construímos uma presença contínua, valorizando a cultura local e fortalecendo conexões durante todo o ano. Nossa campanha convida as pessoas a enxergarem que a beleza do verão vai muito além das paisagens: está em quem vive, celebra e transforma esse território todos os dias. Por isso, criamos experiências de cuidado, experimentação e descanso que dialogam com a cultura local, respeitando seus sotaques, encontros e modos de viver”, explica Juliana Razini, Gerente de Marketing Regional do Grupo Boticário.

Liderança de mercado e força de varejo

A marca vem se consolidando na região ao longo dos anos. Em 2024, O Boticário foi reconhecido como a marca de beleza preferida pelos consumidores da Região Norte, segundo estudo da Kantar. Para fortalecer essa conexão com o público local, a marca ampliou em 53,5% os investimentos em ações na região, intensificando sua estratégia de proximidade por meio de experiências, ativações e iniciativas alinhadas ao contexto regional.

Os resultados desse movimento se refletiram ao longo de 2025, quando O Boticário retomou a liderança de mercado no Amazonas no segundo semestre do ano.

Já no primeiro trimestre de 2026, a marca consolidou esse desempenho ao alcançar a liderança isolada em Top of Mind (lembrança de marca) na Região Norte, reforçando a consistência de sua estratégia e a conexão construída com os consumidores da região.

Essa proximidade também é sustentada por uma forte presença operacional. Com quase 50 anos de história, a marca se consolidou como um dos maiores modelos de franquias do país, com forte presença na Região Norte. Atualmente, a marca conta com 240 lojas e 96 pontos de venda direta distribuídos pelos estados do Norte, movimentando a economia local e fortalecendo seus canais com os consumidores.

*Fonte: Worldpanel by Numerator PanelVoice, campo realizado durante o mês de Dezembro de 2025. Total Norte, 296 lares. *Marcas de Beleza são produtos como perfumaria, cuidados com a pele e maquiagem.