O Boticário traz 28 opções de presentes e lança ‘Crie Seu Presente’ com descontos progressivos

A preferida para presentear preparou opções de presentes a partir de R$54,90 e 20% de desconto na compra de dois itens e 25% a partir de três

Atento ao crescimento do consumo de itens de autocuidado no público masculino (39% do crescimento geral em 2024, segundo a Worldpanel da Kantar), O Boticário, reconhecida como a marca preferida para presentear*, lança seleção especial de presentes para celebrar o Dia dos Pais, com descontos de até 30% e uma curadoria de 28 kits e combos para a época, reunindo ícones da perfumaria masculina, itens de cuidados pessoais, acessórios diferenciados e opções pensadas para diferentes estilos de pais.

Entre as opções, O Boticário reúne fragrâncias consagradas e linhas queridas do público, como Malbec, Zaad, Quasar, Portinari, The Blend, Egeo e Coffee Man, com kits e combos a partir de R$ 54,90. A curadoria combina perfumaria masculina e itens de cuidados pessoais. Com destaque para a novidade no kit de Malbec, que vem acompanhado de uma carteira, lançada com exclusividade para este ano.

A marca também lança o Crie Seu Presente, iniciativa que amplia a liberdade de escolha do consumidor ao permitir a montagem de combinações personalizadas com produtos participantes, tornando o presente mais especial, certeiro e com a cara de quem vai recebê-lo.

Para tornar a experiência ainda mais única, O Boticário também evolui a proposta visual das embalagens, que chegam em caixas rígidas, com acabamentos especiais, dois tipos de relevo (altos e micros) e tag criativa, reforçando a sofisticação do presente desde o primeiro contato. A experiência de compra ganha ainda mais força com alavancas pensadas para ajudar na decisão de compra do consumidor, como Clique & Retire, WhatsApp, Turbo Cashback e Mais Presente, que facilitam a escolha, oferecem benefícios extras e tornam o ato de presentear mais conveniente e completo.

Crie seu presente

Uma das grandes novidades do Boticário para o Dia dos Pais é a implementação do Crie Seu Presente, que amplia a liberdade de escolha do consumidor e transforma a montagem do presente em uma experiência personalizada. A iniciativa convida o consumidor a montar sua própria combinação de produtos participantes, de acordo com o estilo de quem será presenteado e com o momento de compra. A ação conta com desconto progressivo: na compra de dois itens, o cliente tem 20% de desconto; a partir de três itens, o benefício chega a 25%.

“Neste ano, olhamos para tudo o que O Boticário poderia fazer para tornar a experiência de presentear no Dia dos Pais ainda mais completa. Temos um portfólio forte, com marcas perfeitas para presentear, e evoluímos também as embalagens, trazendo mais sofisticação, acabamento e cuidado nos detalhes”, explica Paulo Roseiro, diretor-executivo de Perfumaria, DEOs e Presentes do Grupo Boticário. “Ao mesmo tempo, desenvolvemos o Crie Seu Presente para dar mais liberdade e personalidade na hora da escolha. Sabemos que para cada pai existe uma personalidade, e nem todas são contempladas com o kit pronto. Às vezes, a melhor combinação é aquela que a própria pessoa monta, escolhendo os produtos que mais combinam com ele, com a relação entre os dois e com o jeito de presentear de cada um”.

Os presentes de Dia dos Pais estarão disponíveis nos principais canais de venda de O Boticário, incluindo lojas físicas, e-commerce, site e app da marca, revendedores, Clique&Retire e WhatsApp Boti. Com kits especiais, possibilidade de personalização e experiências complementares, a marca reforça seu convite para celebrar a data com presentes que carregam afeto da escolha ao recebimento.

*Entre marcas de fragrâncias, beleza e cosméticos. *Fonte: Kantar Insights Brasil – Pesquisa Nacional (Brasil) – Realizada em janeiro de 2026. 800 entrevistas – Homens e Mulheres/ 18-55 anos/ População geral.

Confira as opções da marca para a época:

*Valores promocionais válidos durante o período da data.

Kit Presente Dia Dos Pais Malbec – De R$327,70 Por R$269,90

O Kit Presente Dia dos Pais Malbec traz o cuidado e a sofisticação inspirados no universo dos vinhos para a sua pessoa especial. Ideal para aquele pai sofisticado e moderno ao mesmo tempo, vai encontrar a alta presença de uma fragrância amadeirada única, além de uma loção corporal que oferece hidratação potente e um acessório funcional de brinde que organiza a sua rotina com total discrição e elegância.

Kit Presente Dia Dos Pais Clash – De R$232,80 Por R$179,90

O Kit Presente de Dia dos Pais Clash apresenta um frescor Intenso e a combinação ideal para o homem que busca uma rotina de cuidados completa e duradoura. Com Clash Desodorante Colônia e o Body Spray Desodorante, a sua pessoa especial terá uma explosão de frescor que te acompanhará ao longo do dia. Um presente sem erro para o pai que não tem medo de desafios.

Kit Presente Dia Dos Pais Arbo – De R$ 242,80 Por R$189,90

O Kit Presente Dia dos Pais Arbo entrega a inspiração das montanhas com uma fragrância leve e fresca em perfumaria e autocuidado, ideal para aquele pai que gosta de aventuras e desafios. Além disso, os dois itens vêm guardados em uma caixa de presente especial.

Kit Presente Dia Dos Pais Zaad – De R$437,80 Por R$352,90

Este Kit Presente Dia Dos Pais Zaad é uma escolha especial. Isso graças à fragrância masculina sofisticada, que traz acordes de várias partes do mundo.

Kit Presente Dia Dos Pais Quasar Blue – De R$242,80 Por R$169,90

O Kit Presente Dia Dos Pais Quasar Blue incentiva a mudança em vez de esperar por ela, por isso é a linha indicada para o pai moderno e criativo. Ele traz o frescor clássico da colônia para motivar os passos e a proteção diária do body spray para manter o bem-estar ao longo de todo o dia, tudo isso em uma caixa de presente especial para aquele te ensinou a voar.

Kit Presente Dia dos Pais Portinari – De R$262,80 Por R$194,90

O Kit Presente Dia Dos Pais Portinari se inspirou em Cândido Portinari para você presentear aquela pessoa talentosa. Os dois itens vêm guardados em uma caixa de presente especial. O presente masculino certeiro que seu pai merece ganhar.

Kit Presente Dia Dos Pais Egeo Original – De R$222,80 Por R$159,90

O Kit Presente Dia Dos Pais Egeo Original foi criado para o pai que sabe que se divertir é aproveitar cada segundo e experimentar o novo. A rotina vai ficar mais fácil com dois itens que se combinam no dia a dia potencializando a perfumação da linha.

Kit Presente Dia dos Pais Coffee Addictive Man – De R$299,80 Por R$229,90

O Kit Presente Dia dos Pais Coffee Addictive Man traz a fragrância masculina da linha e a loção corporal, para aquele pai moderno que não abre mão de se cuidar. Um clássico da linha, Coffee Addictive é um ótimo presente para pai.