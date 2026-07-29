Com bênçãos e cercados por familiares, Carolina e Ever oficializam casamento

Carolina e Ever celebraram o amor em uma emocionante cerimônia de casamento em Rio Branco

Em uma tarde marcada pela fé, pela emoção e pela celebração do amor, Carolina e Ever oficializaram sua união matrimonial no dia 25 de julho de 2026, reunindo familiares e amigos para compartilhar um dos momentos mais importantes de suas vidas.

Com a bênção de Deus e o carinho de seus pais, Aldecira Leite Costa de Siqueira e Edson Martins de Siqueira, bem como Silvanice Ferreira da Silva Cas e Everaldo Nascimento de Cas, os noivos protagonizaram uma cerimônia repleta de significado, gratidão e alegria.

A celebração religiosa aconteceu no Santuário São Peregrino, na Estrada da Floresta, em Rio Branco, onde os votos de amor e compromisso emocionaram os presentes. Após a cerimônia, os convidados seguiram para a Quinta dos Lagos, localizada na Estrada Raimundo Irineu Serra, onde familiares e amigos participaram de uma recepção elegante e acolhedora, marcada por momentos de confraternização, homenagens e muita felicidade.

O casamento de Carolina e Ever simbolizou não apenas a união de duas pessoas, mas também o encontro de duas famílias que celebraram juntas o início de uma nova jornada. Em meio a sorrisos, abraços e demonstrações de carinho, a data ficará eternizada na memória de todos que tiveram a alegria de compartilhar esse momento especial.

Inspirados pela fé e pelo amor que os une, os recém-casados iniciam uma nova etapa de suas vidas fortalecidos pelos valores familiares e pela certeza de que caminharão lado a lado na construção de uma história repleta de cumplicidade, respeito e felicidade.

GLAMOUR

No Glamour de hoje, destaque para o influenciador digital cruzeirense e mestre de cerimônias Patrick Tavares, que comemorou mais um aniversário nesta terça-feira, dia 28. A data especial foi marcada com um elegante ensaio fotográfico, repleto de estilo e personalidade, celebrando uma nova fase de sua trajetória. Desejamos a Patrick muito sucesso, saúde e conquistas neste novo ciclo de vida.

ExpoAcre 2026

A contagem regressiva já começou! No próximo sábado, 1º de agosto, acontece a abertura da ExpoAcre 2026, marcada pela tradicional Cavalgada, um dos momentos mais aguardados da programação e que reúne milhares de participantes pelas ruas da capital.

A maior feira de negócios, cultura e entretenimento do Acre promete movimentar o estado com uma agenda de grandes atrações. Entre os destaques musicais estão os shows gratuitos (os ingressos serão trocados por 2 kg de alimentos) Wesley Safadão (2 de agosto), Natanzinho Lima (3 de agosto), Leonardo (5 de agosto) e a dupla César Menotti & Fabiano (6 de agosto), no espaço Rio Branco Eventos.

A expectativa é de mais uma edição histórica, celebrando as tradições acreanas e fortalecendo o agronegócio, o comércio e o turismo regional.

Dia dos Pais Estetic Face: Cuidado e Autoestima para Quem Sempre Cuidou de Você

Neste Dia dos Pais, o presente é cuidar de quem sempre cuidou de você!

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Almoço Especial de Dia dos Pais Sylvia Montenegro

Neste Dia dos Pais, celebre em família com um almoço especial preparado para tornar a data ainda mais inesquecível. No domingo, 09 de agosto, a partir das 12h, desfrute de um delicioso buffet com pratos selecionados, ilha de sobremesas, sucos naturais, água sem gás e café.

A programação conta ainda com a atração musical Leia Lima – Voz e Violão, proporcionando um ambiente agradável e acolhedor para toda a família. Para a diversão das crianças, haverá pula-pula disponível durante o evento.

Garanta seu lugar e venha homenagear quem sempre esteve ao seu lado com boa música, excelente gastronomia e momentos especiais.

As inscrições para o Inova Amazônia

Summit 2026 estão abertas!

O Inova Amazônia Summit 2026 já está com inscrições abertas. O evento, que em 2025 reuniu mais de 7 mil participantes, acontecerá de 17 a 19 de setembro, em Rio Branco (AC), reunindo empreendedores, startups, investidores, pesquisadores e lideranças comprometidas com a inovação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia. A expectativa é fortalecer conexões, gerar novos negócios e impulsionar oportunidades para a bioeconomia da região.

http://www.inovaamazoniasummit.com.br/

EXPOCAPIXABA 2026 PROMETE MOVIMENTAR O MUNICÍPIO COM GRANDES ATRAÇÕES

A contagem regressiva para a EXPOCAPIXABA 2026 já começou. Considerada um dos eventos mais aguardados da região, a festa reunirá tradição, esporte, cultura e grandes shows, proporcionando momentos de lazer e entretenimento para toda a família.

A programação terá início no dia 5 de setembro, com a tradicional Escolha da Rainha do Rodeio e apresentação de show regional. As atividades seguem entre os dias 10 e 13 de setembro, com rodeio, provas esportivas, cavalgada e diversas atrações musicais.

Entre os destaques estão os shows nacionais de Marília Tavares, na sexta-feira (11), e Amado Batista, no sábado (12), que prometem atrair grande público e abrilhantar ainda mais a festa.

Confira a programação:

Sábado – 05/09: Escolha da Rainha do Rodeio e Show Regional.

Quinta-feira – 10/09: Rodeio e Shows Regionais.

Sexta-feira – 11/09: Prova de Laço, Rodeio, Shows Regionais e Show Nacional com Marília Tavares.

Sábado – 12/09: Cavalgada, Rodeio, Shows Regionais e Show Nacional com Amado Batista.

Domingo – 13/09: Rodeio e Shows Regionais.

A EXPOCAPIXABA 2026 chega para celebrar as tradições do campo, valorizar os talentos regionais e proporcionar dias de muita emoção e diversão para moradores e visitantes.

Loh & Rose Stores lança coleção especial para a ExpoAcre

A contagem regressiva para a ExpoAcre já começou! A partir deste sábado, quem deseja aproveitar a maior feira do estado com muito estilo encontra na Loh & Rose Stores a escolha perfeita para renovar o guarda-roupa sem pesar no bolso.

A nova Coleção ExpoAcre chega trazendo peças que unem elegância, versatilidade e as principais tendências da temporada. São looks pensados para quem quer se destacar em qualquer ocasião, do passeio pelos estandes aos shows e eventos da programação.

Com opções modernas, confortáveis e cheias de personalidade, a coleção combina estilo e atitude em cada detalhe, permitindo criar produções incríveis para curtir a feira com confiança e muito charme.

Passe na Loh & Rose Stores e descubra como é fácil arrasar na ExpoAcre gastando pouco.

Coffee House celebra sete anos com programação especial

A Coffee House está em clima de comemoração. Para marcar seus sete anos de história, a cafeteria preparou uma programação especial voltada aos clientes e amigos que acompanham sua trajetória desde a inauguração.

Durante a semana de aniversário, quem escolher qualquer um dos combos de almoço será presenteado com uma sobremesa cortesia da casa, em uma ação que reforça o agradecimento pela confiança e preferência do público ao longo dos anos.

O ponto alto das celebrações acontece no dia 31 de julho, com o Sunset Especial 7 Anos. A partir das 18h, o espaço recebe o cantor Felipe de Paula e convidados para uma apresentação que promete reunir boa música, gastronomia e momentos de confraternização em um ambiente acolhedor e festivo.

Referência quando o assunto é café, encontros e experiências gastronômicas, a Coffee House comemora mais um ciclo de crescimento e sucesso, celebrando uma história construída diariamente ao lado de seus clientes e parceiros.

José e Vera Mastub recebem convidados na cavalgada de abertura da ExpoAcre 2026

Os empresários José Mastub e Vera Lúcia Mastub recebem convidados em sua tenda, no Auto Posto Amapá, neste sábado, 1º de agosto, para prestigiar a passagem da tradicional cavalgada de abertura da ExpoAcre 2026. O encontro promete reunir amigos e personalidades em um ambiente de confraternização, celebrando uma das manifestações mais tradicionais e aguardadas do calendário acreano.