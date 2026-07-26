Aniversários e estreias: confira as novidades na coluna da Márcia Abreu

Coluna reúne celebrações de aniversário no Acre e no exterior, novidades nas telonas, promoções de bem-estar e reflexão sobre o cenário eleitoral

Sob o sol de Miami, Dani Florêncio celebra nova idade ao lado do marido, Luís Antônio, e da filha, Malu/ Foto: Reprodução

B-DAY EM MIA

Sob o sol e o clima vibrante de Miami, Dani Florêncio celebra a nova idade nesta quinta, 23, em temporada especial ao lado do marido, Luís Antônio, e da filha, Malu. Entre passeios, cenários paradisíacos e o melhor da cidade, a aniversariante brinda o novo ciclo em grande estilo. Vivas, vivas!

HOMEM ARANHA

O aguardado filme Homem-Aranha-Um Novo Dia estreia na próxima quarta, 29, no Cine Araújo, do Via Verde Shopping, como o grande destaque da programação da semana.

*Além do lançamento da Marvel, seguem em cartaz opções para toda a família, como Toy Story 5, Moana, Minions e Monstros e outros sucessos. Pipoca na mão e bom filme! Vamossss

VIVAS!

Rubedna Braga, colunista social e chefe do cerimonial da Prefeitura de Rio Branco, celebrou nova idade na segunda, 20. A comemoração aconteceu no Rancho Falcão Negro, em clima de alegria e descontração, cercada pelo carinho de familiares e amigos. Vivas, vivas!

BELEZA EM DOSE DUPLA

O Apuí Spa & Beleza está com combos especiais de julho que unem bem-estar e praticidade. Massagem, spa dos pés, banho de brilho, banho de lua e tratamentos capilares fazem parte das opções com valores promocionais, perfeitas para quem merece uma pausa na rotina e um carinho extra na autoestima. Promoção válida de segunda a quinta-feira, até o fim do mês.

1º ANINHO

Parabéns em dose dupla para o pequeno Luiz Felipe, que celebra seu 1º aninho cercado de muito amor e carinho dos papais Janete Rebouças e Luiz Meireles. Um verdadeiro príncipe, encantando a todos com sua doçura e dando início a uma linda história repleta de bênçãos. Muitas felicidades!

O PODER DA ESCOLHA

Com a aproximação do período eleitoral, ganha ainda mais importância o exercício consciente da cidadania. Mais do que escolher representantes, o voto fortalece a democracia e reafirma o compromisso de cada eleitor com o futuro da sociedade. Informação, respeito e responsabilidade devem conduzir todo esse processo.