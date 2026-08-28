Quando foi que deixamos de ouvir?

Dialogar exige participação, abertura e escuta do outro.

Se eu pudesse escolher uma única habilidade para ensinar a qualquer pessoa, escolheria a comunicação.

Não apenas a capacidade de falar bem, escrever corretamente ou defender uma ideia. Falo de algo mais profundo: saber se expressar, saber ouvir e, principalmente, saber interpretar o que o outro realmente está tentando dizer.

Vivemos a curiosa era em que nunca tivemos tantos canais para nos comunicar e, ao mesmo tempo, parece cada vez mais difícil estabelecer uma conversa de verdade.

Temos mensagens instantâneas, áudios, chamadas de vídeo, redes sociais e respostas em tempo real. Em 2024, 76% dos usuários brasileiros de internet entre 9 e 17 anos disseram usar redes sociais e também enviar mensagens instantâneas; apenas 31% relataram conversar por chamada de vídeo.

O problema, portanto, não é a falta de comunicação. É o que estamos fazendo com ela.

Estamos nos acostumando a responder antes de compreender, interromper antes de ouvir e interpretar antes de perguntar.

E isso tem um preço.

Ouvir não é esperar a sua vez de falar

Paulo Freire compreendia o diálogo como fundamento das relações humanas e educacionais. Em sua perspectiva, dialogar exige participação, abertura e escuta do outro.

Rubem Alves foi ainda mais longe ao transformar a escuta em uma verdadeira arte. Para ele, ouvir exige silêncio, inclusive o silêncio dos nossos próprios pensamentos, julgamentos e certezas.

Talvez esteja aí uma das grandes sabedorias que estamos perdendo: nem toda fala precisa de uma resposta imediata. Algumas precisam primeiro de compreensão.

Mario Sergio Cortella também chama atenção para essa dificuldade contemporânea: a incapacidade de ouvir argumentos diferentes e a distração que impede a atenção verdadeira ao outro.

Ouvir é uma atitude de humildade.

Porque, quando realmente escutamos, admitimos que o outro pode ter uma experiência que não conhecemos, uma dor que não sentimos, uma razão que ainda não compreendemos.

O celular pode estar na mesa. A atenção também precisa estar.

Uma pesquisa divulgada pela Agência Brasil já apontava um dado preocupante: 72% dos pais entrevistados disseram que os adolescentes se distraíam durante conversas presenciais por olhar o celular, 30% constantemente e 42% às vezes.

Não é preciso transformar esse dado em uma guerra contra a tecnologia.

O problema não é o celular.

É quando a tela passa a receber mais atenção do que a pessoa que está diante de nós.

E isso não acontece apenas com os jovens.

Adultos também fazem isso. Em reuniões, almoços, encontros familiares, conversas entre amigos. Estamos fisicamente presentes, mas emocionalmente em outro lugar.

O resultado é uma espécie de disfunção silenciosa nas relações: estamos conectados aos dispositivos e desconectados das pessoas.

E uma relação sem escuta começa, pouco a pouco, a perder intimidade, confiança e profundidade.

A sabedoria começa quando percebemos que não sabemos tudo

Comunicação não é apenas transmitir uma mensagem. É construir uma ponte.

E toda ponte precisa de dois lados.

Falar bem é competência. Escrever bem é competência. Saber argumentar é competência. Mas existe uma habilidade ainda mais sofisticada: saber interpretar.

Interpretar palavras, pausas, silêncios, expressões, contextos e até aquilo que não foi dito.

É compreender que, às vezes, alguém diz “estou bem” e não está.

Que uma criança que responde “nada” pode estar pedindo atenção.

Que um funcionário silencioso pode ter uma ideia que nunca encontrou espaço para nascer.

Que um parceiro que se cala talvez não esteja indiferente, mas cansado de não se sentir compreendido.

Escutar é enxergar além das palavras.

E isso não nasce pronto. É treino.

Treinamos quando ouvimos sem interromper.

Quando fazemos perguntas antes de julgar.

Quando deixamos o celular de lado.

Quando conseguimos discordar sem desrespeitar.

Quando prestamos atenção não apenas ao que foi dito, mas ao que o outro quis dizer.

Comunicação não é dom. É disciplina.

E talvez uma das maiores competências que podemos ensinar às novas gerações e reaprender nós mesmos, seja esta: falar para ser compreendido, ouvir para compreender e interpretar para não transformar mal-entendidos em distâncias.

Porque, no fim, pessoas não querem apenas ser informadas.

Elas querem ser ouvidas.

E talvez a verdadeira sabedoria esteja justamente aí: descobrir que, muitas vezes, o silêncio de quem escuta pode dizer muito mais do que as palavras de quem fala.