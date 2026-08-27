Para onde vai a gordura quando você emagrece?

A maior parte da gordura perdida deixa o organismo pela respiração e não pelo suor como muita gente imagina

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Quando uma pessoa emagrece e reduz gordura corporal, para onde vai essa gordura?

Muita gente acredita que ela “derrete”, vira energia, é eliminada pelo suor ou sai pela urina. Mas a resposta é bem mais interessante: a maior parte da gordura que perdemos sai do nosso corpo pelos pulmões, na forma de dióxido de carbono.

Parece estranho, mas é bioquímica.

O que acontece com a gordura armazenada

Nosso tecido adiposo funciona como uma importante reserva energética. Grande parte dessa energia fica armazenada na forma de triglicerídeos dentro das células de gordura, os adipócitos.

Quando existe necessidade de utilizar essas reservas, como em um período de déficit energético, os triglicerídeos são mobilizados e seus componentes passam por diferentes processos metabólicos.

Ao final da oxidação da gordura, seus átomos são eliminados principalmente como dióxido de carbono (CO₂) e água (H₂O).

E aqui está a parte que surpreende muita gente.

Um trabalho publicado no British Medical Journal calculou que, quando 10 kg de gordura corporal são oxidados, aproximadamente 8,4 kg deixam o organismo na forma de CO₂ pelos pulmões, enquanto cerca de 1,6 kg são convertidos em água.

Essa água pode posteriormente ser eliminada pela urina, suor, respiração e outros fluidos corporais.

Portanto, sim: quando você perde gordura, grande parte dela literalmente sai do corpo quando você expira.

Então respirar mais faz emagrecer?

Não.

Essa conclusão seria uma interpretação errada do processo.

Respirar rapidamente ou profundamente não faz o organismo começar a queimar gordura. A produção de CO₂ é consequência do metabolismo dos nutrientes para atender às necessidades energéticas do organismo.

Para mobilizar as reservas de gordura corporal, é necessário que exista uma demanda energética compatível com esse processo.

Ou seja, não é respirar mais que faz emagrecer. Você elimina mais CO₂ porque seu organismo metabolizou substratos energéticos.

E o suor?

Suar muito também não significa que você queimou mais gordura.

O suor é formado principalmente por água e eletrólitos e tem como principal função ajudar a controlar a temperatura corporal.

Por isso, depois de uma atividade física intensa ou de passar muito tempo em um ambiente quente, a balança pode mostrar um peso menor.

Mas essa redução imediata é principalmente perda de água, não de gordura.

Quando a pessoa se hidrata novamente, grande parte desse peso retorna.

É por isso que roupas térmicas, treinar excessivamente agasalhado ou buscar suar cada vez mais não são estratégias para aumentar a perda de gordura e ainda podem favorecer desidratação.

E quando fazemos exercício

Durante o exercício, o organismo aumenta sua demanda energética e utiliza diferentes combustíveis, principalmente carboidratos e gorduras, em proporções que variam conforme intensidade, duração, condicionamento e estado nutricional.

A atividade física contribui para aumentar o gasto energético e oferece benefícios que vão muito além do emagrecimento.

Mas existe outro ponto importante: queimar gordura durante um treino não é a mesma coisa que perder gordura corporal ao longo do tempo.

A redução do tecido adiposo depende do balanço energético acumulado ao longo dos dias e semanas.

A célula de gordura desaparece

Na maioria das situações de emagrecimento, não é exatamente isso que acontece.

Os adipócitos tendem principalmente a diminuir de tamanho à medida que o conteúdo de gordura armazenada é reduzido. O número de células adiposas em adultos tende a ser relativamente estável, embora o tecido adiposo seja biologicamente dinâmico.

Isso também ajuda a entender por que manter o resultado exige continuidade nos hábitos.

Onde entra a alimentação

Não existe alimento capaz de “derreter gordura”.

Café, chá, limão, canela, gengibre ou qualquer outro alimento isoladamente não fazem a gordura desaparecer.

A alimentação precisa favorecer um balanço energético adequado, fornecer proteínas suficientes para ajudar na preservação da massa muscular e oferecer carboidratos, gorduras, fibras, vitaminas e minerais de acordo com as necessidades individuais.

E quanto mais sustentável for a estratégia, maior a possibilidade de mantê-la.

Dietas extremamente restritivas podem produzir uma redução rápida do peso na balança, mas isso não significa que todo o peso perdido seja gordura. Água, glicogênio e massa magra também podem ser reduzidos.

Emagrecer e perder gordura não são exatamente a mesma coisa

Esse talvez seja o principal aprendizado.

A balança mostra peso corporal. Ela não informa sozinha o que aconteceu com gordura, músculos e líquidos.

Por isso, uma pessoa pode perder centímetros, reduzir gordura e preservar ou até aumentar massa muscular sem apresentar uma queda tão expressiva no peso.

Quando o objetivo é melhorar a composição corporal, precisamos olhar além do número da balança.

No fim das contas, a gordura não “derrete” nem simplesmente desaparece. Seus componentes são metabolizados e eliminados pelo organismo, principalmente através dos pulmões.

Entender isso também ajuda a abandonar soluções milagrosas e compreender que perder gordura é resultado de um processo fisiológico que envolve alimentação, gasto energético, atividade física, sono, recuperação e constância.

O acompanhamento de um nutricionista é importante para criar uma estratégia alimentar adequada ao objetivo, preservando saúde e massa muscular durante o emagrecimento. Já o educador físico é fundamental para estruturar o treinamento e favorecer uma evolução segura e consistente.

Referências científicas

MEERMAN, R.; BROWN, A. J. When somebody loses weight, where does the fat go? BMJ, v. 349, g7257, 2014.

HALL, K. D. et al. Energy balance and its components: implications for body weight regulation. The American Journal of Clinical Nutrition, v. 95, n. 4, p. 989–994, 2012.

ROSENBAUM, M.; LEIBEL, R. L. Adaptive thermogenesis in humans. International Journal of Obesity, v. 34, supl. 1, p. S47–S55, 2010.

Luana Diniz – Nutricionista Clínica Esportiva | CRN7 16302

Nutricionista e atleta, formada pela Universidade Federal do Acre (UFAC) e pós-graduada em Nutrição Clínica Esportiva. Referência em emagrecimento, hipertrofia e recomposição corporal, com foco em resultados sustentáveis e estratégia individualizada.

Realiza atendimentos presenciais em Rio Branco (AC) e online, auxiliando pacientes a melhorar a relação com a alimentação, otimizar performance e transformar o corpo com consistência, sem radicalismos.

É colunista do ContilNet e parceira da Be Strong Fitness, levando informação de qualidade e prática para o dia a dia.