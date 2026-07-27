Cancelado nas redes sociais: Escândalo na internet pode influenciar uma disputa de guarda?

Vanessa Paes -Advogada e professora

Um vídeo viral. Milhares de compartilhamentos. Julgamentos instantâneos. Em poucos minutos, uma pessoa pode deixar de ser apenas protagonista de um episódio polêmico para se tornar alvo de condenações nas redes sociais.

Mas e quando quem está no centro dessa exposição é pai ou mãe de uma criança? A repercussão na internet pode influenciar uma disputa de guarda? A resposta é: depende.

É comum que, diante de um escândalo público, surjam comentários como, “agora ele vai perder a guarda dos filhos”, ou, “depois disso, ela nunca mais ficará com a criança”. A realidade jurídica, contudo, é bem diferente da percepção popular.

O Direito de Família não funciona como um tribunal das redes sociais. Juízes não decidem com base em curtidas, compartilhamentos ou julgamentos morais. O parâmetro utilizado é outro: o melhor interesse da criança e do adolescente.

Vida privada não define capacidade parental. Ter sido infiel, iniciar um novo relacionamento, frequentar determinados ambientes ou até se tornar alvo de grande repercussão nas redes sociais não transforma, automaticamente, alguém em um pai ou uma mãe incapaz.

A função do Judiciário não é escolher quem foi o melhor marido, a melhor esposa ou a pessoa de conduta moral mais irrepreensível. O que se busca é identificar quem oferece melhores condições para promover o desenvolvimento saudável da criança.

Em outras palavras: ser um mau companheiro não significa, necessariamente, ser um mau pai ou uma má mãe.

Quando a exposição deixa de ser apenas um escândalo?

A situação muda quando a repercussão ultrapassa a esfera da vida privada e começa a produzir reflexos concretos na vida dos filhos. Isso pode acontecer quando:

* a criança é exposta ao constrangimento público;

* sua imagem é utilizada para alimentar conflitos entre os pais;

* um dos genitores promove ataques públicos ao outro, incentivando hostilidade ou humilhação;

* a conduta revela riscos à integridade física, emocional ou psicológica do menor.

Nessas hipóteses, o debate deixa de ser moral e passa a ser jurídico.

O que acontece na internet pode virar prova?

Sim. Fotos, vídeos, publicações, mensagens e transmissões ao vivo podem ser utilizados como elementos de prova em processos de família. Entretanto, isso não significa que qualquer postagem seja suficiente para alterar uma decisão judicial.

Um vídeo de poucos segundos, uma fotografia isolada ou um conteúdo retirado de contexto raramente bastam para fundamentar uma mudança de guarda.

O juiz analisa o conjunto probatório, ouvindo as partes, avaliando documentos, estudos psicossociais e todas as circunstâncias relevantes do caso concreto.

No fim, o centro da discussão nunca são os pais. Nas ações de guarda, a pergunta mais importante não é quem traiu, quem errou ou quem foi mais criticado nas redes sociais. A pergunta correta é outra: Essa situação prejudica o desenvolvimento, a segurança ou o bem-estar da criança? É essa resposta que orienta as decisões judiciais.

Vivemos em uma época em que a internet registra, comenta e julga praticamente tudo. No entanto, o processo judicial exige algo que as redes sociais nem sempre oferecem: prudência, provas e análise técnica.

A exposição pública pode, sim, produzir consequências jurídicas. Mas não porque alguém foi “cancelado” ou porque um vídeo se tornou viral. Ela só terá relevância quando demonstrar fatos que afetem diretamente os direitos, a segurança ou o desenvolvimento da criança.

No Direito de Família, a guarda não é decidida por escândalos. Ela é definida pela responsabilidade parental e, acima de tudo, pelo melhor interesse da criança.

Vanessa Paes é professora universitária e advogada há dez anos. Pós-graduada em Direito e Processo Civil, dedica-se à advocacia, à docência e à produção de conteúdo jurídico voltado ao Direito de Família.