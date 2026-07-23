Segundo a empresa, o objetivo é proporcionar mais tranquilidade aos estudantes e seus familiares | Foto: Cedida

Com o crescente número de brasileiros que buscam formação acadêmica em universidades bolivianas, especialmente nos cursos da área da saúde, a procura por empresas especializadas em assessoria estudantil também tem aumentado. Em Brasiléia, na fronteira com a Bolívia, a TQ Assessoria Estudantil tem se destacado por oferecer suporte completo aos estudantes durante todas as etapas do processo de ingresso e permanência no país vizinho.

A empresa atua na intermediação de matrículas e rematrículas em instituições de ensino, além de auxiliar estudantes na solicitação de bolsas de estudo e na obtenção de vistos nas modalidades fronteiriço, Mercosul e estudantil.

Outro serviço oferecido é a regularização documental, considerada uma das etapas mais importantes para quem pretende estudar fora do Brasil. A assessoria realiza procedimentos como apostilamento, tradução e homologação de documentos, garantindo que toda a documentação esteja de acordo com as exigências legais.

Além da parte burocrática, a TQ Assessoria também presta apoio na busca por casas e apartamentos para estudantes que irão residir na Bolívia, realiza serviços de transferências bancárias e oferece acompanhamento na organização da documentação necessária para internato, graduação e pós-graduação.

Segundo a empresa, o objetivo é proporcionar mais tranquilidade aos estudantes e seus familiares, oferecendo orientação em cada etapa do processo e reduzindo as dificuldades enfrentadas por quem decide iniciar uma trajetória acadêmica no exterior.

Instalada em Brasiléia, na divisa com a Bolívia, a TQ Assessoria Estudantil atende estudantes de diversas regiões do país que escolhem as universidades bolivianas como alternativa para a formação superior.

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones (68) 99906-8272 (Brasil) e +591 68992508 (Bolívia), pelo Instagram @tqassessoria ou pelo e-mail tarsispqueiroz.med@gmail.com. Com o lema “Seu sonho. Nossa missão. Seu futuro.”, a empresa busca facilitar o acesso ao ensino superior e oferecer segurança durante toda a jornada acadêmica dos estudantes.