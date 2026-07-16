Acre libera R$ 1 milhão para atender mães atípicas e dependentes

Atendimento será voltado a mães atípicas/Foto: Reprodução

O governo do Acre destinará R$ 1.009.018,13 para a realização de consultas médicas ambulatoriais e exames diagnósticos voltados a mães atípicas e seus dependentes. A parceria foi publicada na edição desta quinta-feira (16) do Diário Oficial do Estado (DOE).

Os atendimentos serão executados pelo Instituto Inova em uma casa de apoio. Segundo o termo, a iniciativa pretende contribuir para o acompanhamento adequado das condições de saúde dos beneficiários.

O dinheiro será repassado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) em parcela única. A aplicação dos recursos deverá seguir o cronograma e as ações previstas no plano de trabalho apresentado pela instituição.

A parceria terá vigência de 24 meses, entre 10 de julho de 2026 e 10 de julho de 2028. O documento permite a prorrogação do prazo, desde que a continuidade seja devidamente justificada e formalizada.

Apesar de estabelecer o valor e a duração do projeto, o Diário Oficial não detalha o número de pessoas que poderão ser atendidas, as especialidades oferecidas nem os critérios para acesso às consultas e aos exames.