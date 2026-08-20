Assembleia de Núcleos da Sicredi Biomas é concluída com participação e aprovação dos associados

Nos dias 17 e 18 de agosto, associados e associadas participaram da votação digital pelo aplicativo e aprovaram as três pautas propostas pela Cooperativa

Os associados da Sicredi Biomas aprovaram decisões estratégicas para o futuro da instituição durante a Assembleia de Núcleos, encerrada na terça-feira, 18. Em votação realizada de forma totalmente digital pelo aplicativo Sicredi, os cooperados aprovaram a união entre a Sicredi Biomas e a Sicredi Grandes Rios, além de elegerem os novos representantes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

O processo de votação, que ocorreu na segunda-feira, 17, e na terça-feira, 18, de agosto, colocou em prática os princípios de governança e gestão democrática do cooperativismo. No modelo adotado, cada associado tem direito a um voto, com peso igual, independentemente do volume de capital social investido.

“Diferentemente de uma instituição financeira tradicional, no Sicredi o associado é também dono do negócio. A Assembleia é o momento em que colocamos em prática a gestão democrática, permitindo que cada associado participe das decisões e contribua para a construção do futuro da cooperativa e de sua comunidade”, destaca a analista de Desenvolvimento do Cooperativismo da Sicredi Biomas, Vitória Elizia.

Com a aprovação das pautas, a Sicredi Biomas avança em seu plano de crescimento sustentável, reforçando o compromisso com o desenvolvimento socioeconômico das comunidades onde atua e com a continuidade de iniciativas que geram impacto positivo para associados e sociedade.

A Sicredi Biomas está presente no oeste de Mato Grosso, em todo o estado do Acre e nas regiões sul e sudeste do Amazonas, promovendo soluções financeiras e iniciativas voltadas ao desenvolvimento de pessoas, empresas e comunidades.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 10 milhões de associados que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 3 mil agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará, Rondônia, Acre, Amazonas, Amapá, Roraima, e em cidades de Goiás, o Sicredi atua em 261 municípios, somando 361 agências para o atendimento a mais de 1,6 milhão de associados.

Conteúdo Original / Fonte: Ascom