Levantamento da Bulbe Energia mapeou os países americanos que mais buscam pela energia renovável no Google.

Brasil lidera interesse por energia solar residencial nas Américas/Foto: Reprodução

O interesse por fontes renováveis de energia segue em alta nas Américas, impulsionado pela necessidade de reduzir gastos com eletricidade e pela crescente preocupação com a sustentabilidade. Assim, alternativas capazes de oferecer maior previsibilidade financeira ganham espaço entre os consumidores.

A tendência acompanha um movimento global. Segundo a Agência Internacional de Energia (IEA), as fontes renováveis estão a caminho de se tornarem a maior fonte de geração de eletricidade do mundo em 2026, ultrapassando o carvão.

O relatório também projeta que a demanda mundial por eletricidade continuará crescendo nos próximos anos, impulsionada pela expansão da indústria, veículos elétricos, data centers e uso de sistemas de climatização.

Brasil lidera interesse por energia solar residencial nas Américas

Um levantamento realizado pela Bulbe Energia, fornecedora de energia solar por assinatura, com base no volume médio mensal de buscas no Google para o termo “energia solar residencial”, adaptado ao idioma de cada país e proporcional a 100 mil habitantes, entre junho de 2024 e maio de 2025, revelou os países do continente americano que mais buscam por energia solar para residências. Os dados tratam apenas de buscas online e não refletem, necessariamente, quaisquer comportamentos adjacentes.

Segundo a pesquisa, o Brasil lidera o interesse pela tecnologia. Confira o ranking completo:

Mais do que indicar curiosidade sobre o tema, o levantamento evidencia um cenário de crescente atenção às alternativas de geração limpa. No caso brasileiro, reforça a consolidação do país no segmento de geração distribuída e o interesse da população em encontrar soluções que reduzam o impacto das sucessivas altas na conta de luz.

Ao mesmo tempo, a presença de países da América Central e da América do Sul entre os primeiros colocados demonstra que a busca por modelos energéticos mais sustentáveis já ultrapassa diferenças econômicas e regionais, refletindo um movimento continental de descentralização do consumo de energia.

O que é energia solar residencial?

Consiste na instalação de placas fotovoltaicas e de sistemas capazes de captar a radiação solar para gerar eletricidade destinada ao consumo da própria residência. O objetivo é aumentar a autonomia energética do imóvel e reduzir os gastos com a conta de luz.

A principal diferença para os sistemas utilizados em comércios ou indústrias está na capacidade de geração. Enquanto empresas costumam demandar estruturas de maior potência para atender ao consumo elevado, as residências utilizam sistemas dimensionados conforme as necessidades da família.

Apesar das vantagens, a instalação de painéis exige investimento inicial, espaço adequado e análise técnica do imóvel. Por esse motivo, muitos consumidores também pesquisam alternativas como a energia solar por assinatura, que elimina algumas etapas e oferece acesso à energia limpa sem obras.

Como funciona a energia solar por assinatura para residências?

Diferentemente da energia solar residencial tradicional, que exige a instalação de painéis fotovoltaicos no imóvel, a por assinatura permite que o consumidor utilize créditos gerados em usinas compartilhadas. Dessa forma, não há necessidade de realizar obras, adaptar o telhado ou adquirir equipamentos.

Nesse modelo, empresas do setor produzem energia em usinas solares e distribuem créditos aos assinantes. Esses créditos aparecem como desconto na fatura, reduzindo o valor final pago pelo consumidor. Além disso, outros benefícios da modalidade são:

planos adaptáveis ao perfil de consumo;

uso de uma fonte de energia limpa e renovável;

alternativa para quem mora em apartamentos, imóveis alugados ou não pode instalar placas solares;

opção para consumidores que não conseguem financiar um sistema fotovoltaico próprio.

Vale a pena instalar energia solar em casa?

A resposta depende do perfil de consumo e das características do imóvel. Para residências com boa incidência solar e consumo elevado de energia elétrica, a instalação de um sistema fotovoltaico pode representar economia significativa no longo prazo, além de valorizar o imóvel e reduzir a dependência da rede convencional.

Contudo, a instalação exige investimento inicial, espaço disponível e análise técnica do imóvel. Por isso, quem deseja aproveitar os benefícios da energia limpa sem realizar obras pode optar pela energia solar por assinatura, modalidade que permite economizar na conta de luz sem adquirir ou instalar painéis fotovoltaicos.

Quais as melhores fornecedoras de energia solar por assinatura?

A escolha depende de fatores como localização, área de atendimento, percentual de desconto oferecido, condições contratuais e perfil de consumo de cada residência. Antes de contratar um serviço, o consumidor deve comparar as opções disponíveis na sua região e avaliar esses aspectos.

Como cada fornecedora oferece planos e condições próprias, a recomendação é analisar as propostas de forma individual antes da contratação.

Como contratar energia solar por assinatura?

Após a etapa de pesquisa, as fornecedoras do setor costumam analisar o histórico de consumo da residência para indicar o plano mais adequado. Em seguida, ocorre a elaboração do contrato com todas as condições da assinatura.

Feita a formalização, o consumidor continua recebendo normalmente a fatura da distribuidora local, porém já com os descontos referentes aos créditos de energia solar.

Conteúdo Original / Fonte: Conversion News