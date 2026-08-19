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‘Buraqueira’ e escuridão: moradores cobram ação urgente em acesso a bairro de Sena

Por Ricardo Amaral, ContilNet
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‘Buraqueira’ e escuridão: moradores cobram ação urgente em acesso a bairro de Sena

Moradores da ladeira de acesso ao bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, solicitaram a presença da equipe de reportagem nesta quarta-feira (19) para cobrar melhorias na localidade. Segundo os moradores, a via está tomada por buracos e apresenta dificuldades para a circulação de veículos e pedestres.

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A situação preocupa ainda mais devido ao intenso movimento registrado diariamente no trecho, principalmente pela presença de uma escola nas proximidades. A ladeira é a principal via de acesso ao bairro e é utilizada por estudantes, trabalhadores e moradores.

O morador Shel Silva relatou que já presenciou diversos acidentes no local e pediu que a Prefeitura de Sena Madureira dê atenção à situação. Segundo ele, a quantidade de buracos aumenta os riscos para quem precisa passar pela via diariamente.

“Eu peço que a Prefeitura olhe com mais atenção para esse local. Já presenciei vários acidentes por causa dessa buraqueira. É uma situação que precisa ser resolvida com urgência, porque aqui passam muitos moradores, crianças e veículos todos os dias. É necessário um trabalho urgente por parte da Prefeitura”, afirmou.

Além dos problemas na pavimentação, os moradores também reclamam da falta de iluminação pública. Conforme os relatos, durante a noite o trecho fica praticamente tomado pela escuridão, dificultando a circulação e aumentando a sensação de insegurança para quem precisa passar pelo local.

Os moradores esperam que o poder público realize uma avaliação da situação e adote providências para melhorar as condições de trafegabilidade e iluminação da via.

Conteúdo Original / Fonte: Ricardo Amaral, ContilNet
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