Caixa libera novo lote de dinheiro esquecido no PIS/Pasep

A Caixa Econômica Federal libera, nesta terça-feira (27), um novo lote de pagamento relativo ao dinheiro esquecido no antigo fundo PIS/Pasep. Desta vez, poderão sacar o dinheiro aqueles que solicitaram o ressarcimento até 31 de julho deste ano.
O antigo PIS/Pasep foi criado para incrementar a poupança dos trabalhadores. Em 1975, os recursos dos programas foram transferidos para um único fundo, que parou de funcionar em 1988, quando foi substituído pelo abono salarial atual. Muitos deixaram de sacar os valores, que acabaram sendo transferidos para uma conta única do Tesouro Nacional.
Agora, os funcionários que trabalharam com carteira assinada ou como servidor público entre 1971 e 1988 poderão pedir o ressarcimento desses valores. A estimativa, segundo o governo federal, é que mais de 10 milhões de pessoas sejam contempladas, totalizando R$ 26,3 bilhões. O saldo médio de saque é de R$ 2,8 mil.
Para saber se tem direito ao saque, basta acessar a página do REPIS Cidadão e fazer login com a conta da plataforma gov.br. Depois, é só digitar o Número de Identificação Social (NIS) e clicar em pesquisar. Se houver dinheiro a receber, o próprio sistema orientará os próximos passos. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo do FGTS.
Os pagamentos são feitos exclusivamente pela Caixa, por crédito em conta já existente no banco ou em conta poupança social digital, aberta sem custos pela instituição. Caso o ressarcimento não seja solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. Herdeiros de titulares falecidos também têm direito ao pedido.
Confira o calendário de pagamentos:
- Solicitações realizadas até 31/12/2025 – pagamento no dia 26/01/2026
- Solicitações realizadas até 31/01/2026 – pagamento no dia 25/02/2026
- Solicitações realizadas até 28/02/2026– pagamento no dia 25/03/2026
- Solicitações realizadas até 31/03/2026 – pagamento no dia 27/04/2026
- Solicitações realizadas até 30/04/2026 – pagamento no dia 25/05/2026
- Solicitações realizadas até 31/05/2026 – pagamento no dia 25/06/2026
- Solicitações realizadas até 30/06/2026 – pagamento no dia 27/07/2026
- Solicitações realizadas até 31/07/2026 – pagamento no dia 25/08/2026
- Solicitações realizadas até 31/08/2026 – pagamento no dia 25/09/2026
- Solicitações realizadas até 30/09/2026 – pagamento no dia 26/10/2026
- Solicitações realizadas até 31/10/2026 – pagamento no dia 25/11/2026
- Solicitações realizadas até 30/11/2026 – pagamento no dia 28/12/2026
- Solicitações realizadas até 31/12/2026 – pagamento em janeiro de 2027