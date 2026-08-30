Caixa libera novo lote de dinheiro esquecido no PIS/Pasep

Para saber se tem direito ao saque, basta acessar a página do REPIS Cidadão e fazer login com a conta da plataforma gov.br. Depois, é só digitar o Número de Identificação Social (NIS) e clicar em pesquisar. Se houver dinheiro a receber, o próprio sistema orientará os próximos passos. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo do FGTS.

Os pagamentos são feitos exclusivamente pela Caixa, por crédito em conta já existente no banco ou em conta poupança social digital, aberta sem custos pela instituição. Caso o ressarcimento não seja solicitado até setembro de 2028, os valores serão definitivamente incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. Herdeiros de titulares falecidos também têm direito ao pedido.