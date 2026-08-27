Casal desaparece em inundação após realizar peregrinação no Nepal

O casal havia enviado fotos e vídeos aos familiares após concluir a caminhada

O casal Uday e Kripa Shivamurthy, residente em Sydney, estava retornando de uma peregrinação espiritual de três semanas ao Monte Kailash quando foi atingido pelas inundações no Nepal.

O casal havia enviado fotos e vídeos aos familiares após concluir a caminhada — uma jornada que realizavam a cada poucos anos para buscar as bênçãos do Senhor Shiva — antes de seguirem para a fronteira entre a China e o Nepal, no caminho de volta para casa.

“[A caminhada até a montanha] deveria ser a parte difícil”, disse Navya Nataraj, sobrinha do casal.

“Eles estavam na fila para cruzar a fronteira da China para o Nepal às 9h05, e a inundação ocorreu às 9h15”, acrescentou.

Imagens de câmeras de segurança mostram uma enorme onda de água da enchente engolindo o posto de fronteira.

Não houve mais notícias do casal, que realizava a viagem com um grupo de 77 pessoas organizado pela Fundação Sadhguru, desde então.

Nataraj disse que a família, incluindo os dois filhos do casal — de 21 e 30 anos —, manteve a serenidade e a esperança de que os Shivamurthys estivessem “em algum lugar por aí”.

“Temos recebido relatos contraditórios. Mas hoje divulgaram imagens aéreas…”, disse Nataraj.

“Estamos angustiados e devastados”, acrescentou.

Nataraj afirmou que a pior parte para a família era “não saber”.

“Para nós, hindus, é importante que a alma possa passar para o outro lado sem dor ou sofrimento, mas a única maneira de fazer isso é ter o corpo presente e realizar os ritos finais”, disse Nataraj.

Número de mortos passa de 380

Mais de 380 corpos foram encontrados no Nepal após enchentes repentinas atingirem o país. O levantamento foi divulgado em um boletim pela Polícia local nesta quinta-feira (27).

Enchentes repentinas atingiram, na quarta-feira (26), as áreas de fronteira do Himalaia entre o Nepal e a China.

Uma avalanche catastrófica avançou por um vale, destruindo infraestruturas essenciais e dificultando o acesso à área, o resgate de vítimas e a avaliação da dimensão do desastre.

Famílias aguardam desesperadamente por notícias de seus parentes, com quem não conseguem contato há mais de 24 horas.

Pelo menos 800 estrangeiros estão entre os quase 1.500 desaparecidos, informaram as autoridades do Nepal na quinta-feira, um dia após uma enorme parede de lama e rochas desabar em um rio do Himalaia, provocando inundações catastróficas em cidades e vales.

Equipes de emergência chinesas chegaram à principal zona do desastre, ao longo da fronteira entre a China e o Nepal, onde enfrentam grandes bloqueios nas estradas causados ​​por lama e escombros.

No Nepal, helicópteros de resgate têm dificuldade para pousar nas áreas afetadas devido ao nível elevado das águas. A União Europeia e a Índia estão entre os que anunciaram planos para enviar ajuda humanitária.

Conteúdo reproduzido originalmente em: CNN Brasil por lucasoliveira.

Conteúdo Original / Fonte: lucasoliveira