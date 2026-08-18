Cinco apostas do Acre acertam a quadra da Mega-Sena; veja cidades

Cinco apostas realizadas no Acre acertaram quatro das seis dezenas sorteadas no concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (18). Cada bilhete premiado receberá R$ 1.039,35.
Os jogos vencedores foram registrados em Feijó, Porto Acre e Rio Branco. Na capital acreana, três apostas conseguiram quatro acertos.
Confira onde os bilhetes foram feitos:
- Feijó: Contamigos;
- Porto Acre: canais eletrônicos;
- Rio Branco: Internet Banking Caixa;
- Rio Branco: Loteria Vitória;
- Rio Branco: Mega Sorte.
Todas as apostas premiadas foram jogos simples, com seis números. Quatro foram registradas em estabelecimentos físicos e uma foi realizada pelos canais digitais da Caixa.
As dezenas sorteadas foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, previsto para quinta-feira (20), é de R$ 50 milhões.
Em todo o país, 38 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 50.460,11 cada. Outras 3.041 fizeram a quadra e levarão R$ 1.039,35 por bilhete premiado. Confira o rateio do concurso.