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Cinco apostas do Acre acertam a quadra da Mega-Sena; veja cidades

Cada bilhete vai receber R$ 1.039,35

Por Dry Alves, ContilNet
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Cinco apostas do Acre acertam a quadra da Mega-Sena; veja cidades
Volantes da Mega-Sena em uma casa lotérica/Foto: Reprodução

Cinco apostas realizadas no Acre acertaram quatro das seis dezenas sorteadas no concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na noite desta terça-feira (18). Cada bilhete premiado receberá R$ 1.039,35.

Os jogos vencedores foram registrados em Feijó, Porto Acre e Rio Branco. Na capital acreana, três apostas conseguiram quatro acertos.

Confira onde os bilhetes foram feitos:

  • Feijó: Contamigos;
  • Porto Acre: canais eletrônicos;
  • Rio Branco: Internet Banking Caixa;
  • Rio Branco: Loteria Vitória;
  • Rio Branco: Mega Sorte.

Todas as apostas premiadas foram jogos simples, com seis números. Quatro foram registradas em estabelecimentos físicos e uma foi realizada pelos canais digitais da Caixa.

As dezenas sorteadas foram 16, 23, 24, 33, 36 e 52. Nenhuma aposta acertou os seis números, e o prêmio principal acumulou. A estimativa para o próximo concurso, previsto para quinta-feira (20), é de R$ 50 milhões.

Em todo o país, 38 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 50.460,11 cada. Outras 3.041 fizeram a quadra e levarão R$ 1.039,35 por bilhete premiado. Confira o rateio do concurso.

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